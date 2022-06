19 de juny: el dia que Girona pot celebrar dos ascensos a l'elit

Girona pot celebrar el proper diumenge 19 de juny no un, sinó dos, ascensos a l’elit del futbol i del bàsquet masculí. Poca broma, perquè si ja és prou llaminera la possibilitat de tornar a la Lliga Santander tres anys després d’haver-ne baixat, el mateix dia, el Bàsquet Girona pot estar celebrant un ascens a l’ACB que a principi de temporada ningú s’hauria atrevit ni a somiar. Catorze anys després de la fallida d’Akasvayu, Marc Gasol ha aconseguit que el seu projecte estigui a dues victòries de recuperar la màxima categoria, cosa que la deixaria entre les de millor nivell esportiu de clubs d’Espanya perquè ara ja hi ha a l’elit l’Spar Girona en bàsquet femení, i el Garatge Plana Girona, en hoquei masculí.

El Girona FC obrirà la final del play-off dissabte a Montilivi i jugarà el partit decisiu a Tenerife el diumenge 19 a les 21 h. És probable (perquè encara avui no hi ha ni seu ni horaris) que a aquella hora ja s’hagi acabat una hipotètica final de la LEB Or que haurà posat en joc el segon i últim bitllet per fer el salt a l’ACB. El Bàsquet Girona és a dos triomfs de l’èxit, o el que és el mateix, té un 25% de possibilitats d’assolir-lo. Després del cap de setmana ja ha quedat definida una semifinal, Estudiantes-Palència, mentre que a l’altre costat l’equip de Marc Gasol espera rival, que sortirà del vencedor del Lleida-Càceres de divendres que ve. Les semifinals seran el dissabte 18 i l’endemà, el partit determinant. Girona i Madrid pugnen perquè la FEB els designi com a seu i puguin afrontar aquesta Final Four amb el públic a favor. La decisió federativa ha d’arribar com a molt tard divendres que ve i des de Fontajau són optimistes sobre les seves possibilitats. En cas contrari el club té previst activar un pla B que hauria de servir per desembarcar el màxim número de seguidors possible aquell cap de setmana al WiZink Center. Podrien ser uns dies d’èxode de seguidors gironins, amb aficionats seguint el Girona de futbol fins a Tenerife (amb el hàndicap del preu dels vols si no és que arribat el moment es plantegés algun vol xàrter) i d’altres peregrinant fins a Madrid a la recerca de tornar a la lliga ACB.

De ciutats que tinguin equips de futbol i bàsquet masculins a Primera divisió n’hi ha poques: Barcelona, Madrid, València, Bilbao i Sevilla. I si a més hi afegim un equip a l’elit del bàsquet femení, la llista encara és més escassa i es redueix a Barcelona (que s’hi estrenarà el curs que ve), Madrid i València. Aquí, a més, s’ha d’apuntar que l’Spar Girona no només és un dels grans de la competició, sinó que les dues últimes temporades ha estat entre els vuit millors d’Europa. Seria un èxit sense precedents si aquest diumenge que ve no, l’altre, Girona i Bàsquet Girona poguessin completar la gesta. De moment a Fontajau hi ha encara quinze dies per davant per preparar la Final Four, tot i no saber-ne el rival a semifinals ni la seu, encara. El Girona FC ho té més a sobre. Dissabte arrenca la seva final a Montilivi.