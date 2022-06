UE Can Gibert: La gesta més gran de l’equip del barri

Toni Reinoso rondava la trentena quan va posar els dos peus en una aventura que encara continua. La Unió Esportiva Can Gibert és part important de la seva vida. Una vida que afronta amb un objectiu que treu el cap per damunt de la resta. Vol ser recordat com una bona persona i això passa per ajudar els altres. Així ha actuat sempre i aquesta és precisament la filosofia d’un club que viu el moment més dolç de la seva existència. Reinoso, amb d’altres persones, posava la primera pedra de l’entitat a principis de la dècada dels vuitanta i n’acceptava la presidència. Tret d’un petit parèntesi d’una temporada, ha mantingut el càrrec durant tot aquest temps i ara ell n’està a punt de complir 70. És dels qui més ha celebrat i celebrarà l’històric ascens a Primera Catalana. Una gesta inèdita, que arribava dissabte gràcies al 4-0 contra el Porqueres. El salt de categoria durà el Can Gibert a enfrontar-se a històrics com el Palamós i el Figueres, entre d’altres. Poca broma.

Reinoso, sempre implicat allà on podia, estava decidit a fer alguna cosa. Han passat gairebé quaranta anys des que es va reunir amb la parròquia de Santa Eugènia i es va presentar la proposta de tirar endavant un club de futbol que tingués com a objectiu una funció més social. «Volíem tenir la mainada ocupada jugant a futbol i no pas rondant pels carrers sense fer res de profit», rememora. Era el 1982 i va ser llavors quan es va decidir que dels nens se’n faria càrrec l’actual CF Santa Eugènia i que el Can Gibert tindria la part sènior. Així ha sigut fins ara, amb una relació estreta entre un i altre club, que fins i tot comparteixen camp de futbol. Un escenari que dissabte es va omplir de gom a gom. En joc hi havia un ascens. «Ho vaig viure amb molts nervis. Fins fa quatre dies era un somni i ara ja no ho és, perquè s’ha fet realitat. Hem arribat fins aquí per quedar-nos-hi i ho intentarem. Som un equip cent per cent amateur i el que ens ve ara és un autèntic repte», explica el president. Bona sintonia amb el Santa Eugènia, col·laboració amb la Universitat de Girona i també un acord amb el Peralada. Les relacions d’un Can Gibert que no paga als seus futbolistes, a diferència de la majoria de clubs de Segona Catalana, categoria on hi ha competit fins ara.

El salt ja és un fet. El que ve ara són paraules majors. «Nosaltres no tindrem cap mena de pressió. Si baixem, no passarà res. Però no ho posarem gens fàcil. Serà un somni enfrontar-nos a Figueres o Palamós, i un autèntic malson per a ells. Perquè haurien d’estar més amunt, per història, i perquè els tocarà venir al nostre camp a intentar-nos guanyar». Explica Reinoso, també, que el salt de categoria ni de bon tros trastocarà la filosofia del club. Ni tampoc s’espera cap revolució. «No canviaré la plantilla que ha estat lluitant per pujar per una altra amb gent que s’aprofitarà d’aquesta situació per venir a competir amb nosaltres».

Amb tot, la continuïtat de l’entrenador, Gerard Lechuga, es dona per feta. Un tècnic que va arribar-hi fa una pila d’anys, primer per fer de jugador i aconseguint l’ascens a Segona Catalana el 2012. I des de fa quatre temporades, per agafar el timó del vestidor i, al costat de Pablo Gutiérrez, dirigir l’equip. «Hem aconseguit una fita històrica i estic molt orgullós de la feina que hem fet. Tothom en aquest club s’hi deixa la pell i el vincle ja és personal. Tenim jugadors amb molt de talent i compromís», diu Lechuga, qui encara està «assimilant» tot el que li està passant.

«Som un equip de barri que vol fomentar l’esperit de l’esport a la gent més jove. Des que estic aquí que s’ha implantat un model de proximitat i això ens està donant resultats», hi suma. És més, el Can Gibert es proclama, i sense pèls a la llengua, el segon club de referència de la ciutat del Girona. Per sobre, només hi ha Montilivi. «Estem molt orgullosos de ser-ho i defensarem aquest títol amb modèstia», afegeix Reinoso. Per mantenir-ho, Lechuga proposa una recepta. Ja no només s’hi posarà «molta il·lusió», que ja n’hi ha. Sinó que tothom donarà «molta guerra» per afrontar el que es considera com un veritable «repte». «Ens hem de preparar en tots els sentits. Pel que fa a l’estructura, a l’economia i també a nivell esportiu. Confiem en el gruix de la plantilla però si ens podem reforçar ho farem per encarar amb garanties aquesta nova etapa». Queda dit.