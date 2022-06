La síndrome de Muller-Weis, una malaltia degenerativa que provoca un dolor crònic al peu, ha sigut una amenaça invisible que Nadal arrossega des que el 2004 es va trencar l’escafoide. Llavors els metges li van advertir que la seva carrera professional com a tennista estava en perill. Es va negar a acceptar-ho. Unes plantilles especials li van permetre continuar jugant, tot i que no va poder evitar que la lesió «d’allà baix» –com diu ell— repercutís en el seu cos, especialment en els genolls ,que han sigut també un taló d’Aquil·les en la seva carrera.

Victory belongs to the most tenacious 🏆 #RolandGarros pic.twitter.com/HveldTMGf8

I ara, 17 anys després de guanyar el primer Roland Garros, aquesta mini necrosi al peu s’ha despertat per turmentar-lo de nou. No va voler dir res d’aquestes molèsties quan l’any passat va perdre en les semifinals de Roland Garros contra Novak Djokovic, però sis dies després va anunciar la seva renúncia a jugar a Wimbledon i als Jocs Olímpics de Tòquio 2021. «Després d’escoltar el meu cos i parlar amb el meu equip, crec que és la decisió correcta», va anunciar a les xarxes el 17 de juny. Confiava que l’aturada li permetria encarar millor l’assalt a l’Open dels Estats Units.

Però no va ser així. El dolor al peu el va continuar assetjant. Va intentar tornar al torneig de Washington, a l’agost. Va guanyar Jack Sock, però va caure en el segon partit contra Lloyd Harris. «Fa molts mesos que tinc problemes al peu, un dolor que no em deixava entrenar la majoria de dies», va explicar per anunciar que posava fi a la temporada. I setmanes després, al setembre, es va sotmetre a una petita intervenció quirúrgica per realitzar un tractament més agressiu sobre el seu peu. Nadal va publicar a les xarxes socials una foto amb crosses sortint de la clínica del doctor Ángel Ruiz Cotorro a Barcelona.

32 partits en un any

Des que va renunciar a Wimbledon, Nadal només havia jugat, fins arribar a Roland Garros, 8 tornejos i 32 partits en un any. En aquell període ha guanyat tres títols, entre ells l’Open d’Austràlia. Va ser a Melbourne on va reaparèixer amb un triomf que ni ell mateix esperava. Va marxar de Manacor el 29 de novembre sense saber com aguantaria el seu peu. «Fa un mes i mig no sabia si tornaria a jugar a tennis a nivell professional. Estava al llit, destrossat», va explicar després de guanyar el 21 Grand Slam contra Daniïl Medvédev a la final, remuntant cinc sets.

Un triomf inesperat. «Guanyar a Austràlia va ser una sorpresa per a mi. Vaig arribar a Melbourne amb una preparació dolenta, després de molts mesos sense poder competir», recordava aquests dies en Roland Garros, Nadal.

Avui després de 4 setmanes sense trepitjar una pista de tennis, primer entrenament suau

Que il·lusió tornar a trepitjar la terra! pic.twitter.com/JC9j0MPGzD — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 18 d’abril de 2022

Les solucions aplicades tant al seu peu com l’esforç del dia a dia van funcionar i Nadal va viure una ratxa victoriosa fins a la final d’Indian Wells, quan va patir la fissura de les costelles. De cop havia de parar. Interrompre el treball quan el peu aguantava. Sis setmanes que li van impedir preparar el seu gran objectiu, que era Roland Garros. Per primera vegada, arribava a París sense guanyar cap torneig de terra, amb només cinc partits i l’alarma a Roma, d’on va tornar a marxar coix.

¿L’últim Roland Garros?

Va ser un cop. «Tornàvem a començar pràcticament de zero després d’una lesió com la que té», recorda Moyà. Una altra vegada a contrarellotge, buscant solucions a aquest peu que de moment no troben. Entrenaments específics més curts però més intensos, antiinflamatoris i anestèsia a la zona afectada, com va fer a Austràlia, van permetre el petit miracle. Però Nadal adverteix: «Cal assumir les limitacions actuals».

«No estic lesionat, visc amb una lesió. Fa tres mesos que gairebé no puc entrenar. Tinc el que tinc i no se solucionarà. És increïble que pugui continuar competint», explicava. Fins i tot deia que podia «jugar el meu últim Roland Garros», tot i que això era més aviat una pressió per evitar que el fessin jugar contra Djokovic en la jornada nocturna.

Un peu nou

No va poder canviar la decisió de l’organització del torneig, que volia el partit amb el número 1 serbi en ‘prime time’. Però en aquell partit no va mostrar els problemes físics que el turmenten. Va ser una exhibició de tennis i de força física que fins i tot va sorprendre Djokovic, que va acabar KO i que no va aconseguir el seu objectiu de conquerir el 21è Grand Slam per igualar el rècord de Nadal.



/ ...

No només això. Djokovic li va obrir la porta al seu gran rival perquè optés al 22è. «Cada partit que salva és gairebé una transformació en un nou jugador», deia, admirat, Moyà.