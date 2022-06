Encara hi ha mesos per davant perquè comenci la competició però ningú de l'Spar Girona vol perdre el temps i la maquinària fa setmanes que està en marxa per tenir-ho tot enllestit el més aviat possible. D'una banda, pel que fa a la planificació de la plantilla, amb la feina gairebé feta. I de l'altra, a l'hora de captar socis. La campanya per a la temporada vinent, la 2022/23, es posa en marxa a partir de demà però avui el club ja n'ha explicat el seu funcionament i, el més important, ha fet públics els preus.

#ShaDeViure és l'eslògan que s'ha escollit per aquest proper curs, que servirà per donar la benvinguda a cares noves com les de l'entrenador Bernat Canut i les jugadores Irati Etxarri, Marianna Tolo o Laura Cornelius -a l'espera d'algun altre fitxatge- i també per viure la que serà la primera temporada sense Laia Palau, ja retirada de les pistes. Després de no guanyar cap títol però de plantar-se per segon any consecutiu entre els vuit millors equips d'Europa, la intenció és fer un pas endavant i és per això que el club demana el màxim suport de la seva massa social.

El nou abonament inclou tots els partits de Lliga Femenina, així com també els d'un hipotètic play-off pel títol, i també els duels de competicions europees, amb les seves eliminatòries si s'arribessin a disputar.

Els socis es tornaran a dividir en diferents categories segons la seva edat, amb descomptes per als sèniors (majors de 65 anys) als joves (12-25 anys), els infants (nascuts fins al 2010), així com ambé els packs de quatre persones i els familiars (dos adults i dos infantils). El preu del seient serà diferent tot depenent de quina sigui la zona escollida. Fontajau quedarà dividit entre el Fons, el Lateral i el Central. Per exemple, per als abonats generals, una localitat al Fons costarà 80 euros, en seran 100 a Lateral i 130 a la zona Central. Preus que disminueixen en el cas dels carnets joves i infantils.

La campanya dona el seu tret de sortida demà mateix a partir de les 10 del matí i s'acabarà el proper 31 d'agost. Aquest període servirà única i exclusivament per a renovacions i modificacions de seients. El primer de setembre es quan els nous abonats es podran donar d'alta.