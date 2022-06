Bàsquet Girona i Spar Girona: de la mà pel bé del bàsquet formatiu femení

Encara manca un quart d’hora per a les sis de la tarda i ja queda clar que al pavelló Ramon Sitjà s’hi cou alguna cosa. No s’hi bota la pilota, com és habitual. Hi ha mainada, sí, però els nens i també les nenes han vingut per una altra cosa. Toca viure una tarda «històrica». Ho diu Marc Gasol i ho corrobora Laia Palau. Un i altre no s’han perdut la cita. L’escenificació de l’estesa de mà entre el Bàsquet Girona i l’Spar Girona. Els dos clubs s’uneixen amb un objectiu ben clar. Potenciar el bàsquet formatiu femení a la ciutat i, de passada, a la demarcació. Fa poques setmanes que sortia a la llum aquesta entesa i mica en mica els detalls es van amuntegant. No pas tots; cal saber encara quantes jugadores i equips hi haurà disponibles per aquesta temporada vinent. Tocarà esperar per això. De moment, una cosa és clara. El projecte ja està en dansa i tot són bones intencions. Ara només cal materialitzar-ho.

Les sis tocades i bona part dels assistents ja estan asseguts al seu lloc. Molta mainada, mares i també pares. Al fons, es preparen safates amb entrepans, embotit i d’altres coses per endrapar. Després hi havia teca. Però primer ha arribat el torn dels parlaments. Dels autèntics protagonistes. Entre els assistents, una bona colla d’entrenadors del Bàsquet Girona i també algun jugador del seu primer equip, com ara Èric Vila o Gerard Sevillano. L’encarregat de conduir l’acte encenia el micròfon. «És una tarda històrica per presentar la unió entre dos clubs, amb l’objectiu de fomentar l’esport femení a la ciutat amb una sèrie de valors com l’esforç, el compromís i una metodologia concreta».

L’acte s'ha posat així en dansa i un vídeo ho corrobora. A la pantalla s’hi ha pogut llegir el nom de Bàsquet Girona Uni Laia Palau. La barreja que serveix per identificar aquest nou experiment. Aquesta entesa entre una entitat i l’altra. Els seus dos presidents hi han dit la seva. Ha començat Marc Gasol. «Com tot projecte, l’hem volgut iniciar des de la base. N’estem molt orgullosos i tenim ganes de potenciar la formació femenina». S’hi ha sumat Cayetano Pérez, de l’Uni: «Estem molt contents i a més a més ho celebrem en un pavelló mític com ho és aquest. Estem parlant de les dues entitats referents del bàsquet gironí. Ens farà més grans a tots. És una bona notícia pel bàsquet formatiu».

Llavors, torn per a la principal protagonista. Una Laia Palau avesada als parlaments, sobretot en aquestes darreres setmanes. Partits clau amb l’Spar Girona, retirada i ara, nou projecte. Un nou camí professional. «Que guai que hi hagi tanta gent, la resposta social ha sigut molt positiva», ha engegat. «El més important és que hi ha molta il·lusió per a totes les parts implicades. Volem tirar endavant coses i compartim preocupacions. Volem oferir un producte nou i donar-li molta rellevància a la base. És una grandíssima notícia no només per a la ciutat de Girona, sinó també per a tots».

De nou, torn de la paraula per a Gasol, que s'ha afanyat a explicar que l’entesa havia sigut «molt ràpida». Hi ha jugat un paper transcendental la «gran experiència» d’un club com l’Spar Girona, que ha «picat molta i molta pedra» al llarg d’aquests darreres anys. I també el creixement del Bàsquet Girona. «Hem vist que era una bona fórmula per a tots dos clubs», seguia. I finalment, aclucada d’ull cap a Laia Palau. «És una gran sort poder comptar amb ella». Dit això, torn per a la fotografia de família. La pròpia Palau, també Marc Gasol, el president Cayetano Pérez. S’hi afegien Pere Puig i Chus Escosa. Tots junts, amb nens i nenes, encara ben menuts, tots vestits amb l’equipació del Bàsquet Girona. El projecte està en dansa.

Una relació que suposa un pas endavant

Cap a finals del passat mes d’abril, era de domini públic que l’Spar Girona decidia trencar el vincle que l’havia unit amb el GEiEG els darrers anys. Per diversos motius, s’acabava la relació i des de Fontajau es barrinava una nova fórmula per engegar una nova pedrera femenina, portant-ne la seva direcció esportiva des del club. Llavors va aparèixer la possibilitat d’unir-se amb el Bàsquet Girona i de posar-hi a Laia Palau com a figura principal. «Suposa un pas endavant pel bàsquet. Que els dos clubs referents de les comarques gironins s’uneixin en un projecte i que comencin a treballar plegats és una gran cosa». N'ha parlat aquesta tarda Pere Puig, l’encara director esportiu de l’Uni i qui serà també una figura rellevant en aquesta nova base que a partir d’ara es posa en marxa. «Ens hem de donar temps, encara ens hem de conèixer i veure fins a on pot arribar aquesta entesa. Tant de bo tot això ens porti a fer passos endavant. El límit el posarem tots plegats», ha reflexionat.

De moment, encara no se sap quants equips i jugadores formaran part de l’anomenat Bàsquet Girona Uni Laia Palau. Això està per veure. Però sí que «la resposta» ha sigut «magnífica» i que «en les properes setmanes» es podrà veure el gruix de nenes. «Ha vingut molta gent», deia Puig, qui demanava això sí «respecte» perquè «encara hi ha equips que estant competint i no els volem forçar a posicionar-se ni dir si vénen o no a formar part del nostre projecte».

També ha parlat del punt i a part amb el GEiEG. «No hem trencat un vincle. El que ha passat és que s’ha acabat un conveni i pensàvem que no es donaven les condicions per renovar-lo. Crec que aquest pas que hem fet ens ha permès enfortir-nos». Ara bé, no es tancava en cap cas les porta a una futura entesa. Qui sap quan i qui sap com. Però aquestes eren les intencions: «Esperem recuperar amb el temps aquesta relació».