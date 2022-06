Pep Guardiola va demanar paciència ahir al barcelonisme. L’extècnic blaugrana va apuntar que «quan tots acceptem que la situació és més complicada del que desitgem, els èxits arribaran abans». Sobre el mercat es va mostrar convençut que qui va ser jugador seu al Bayern, Robert Lewandowski, s’adaptaria a l’estil Barça i va assenyalar que és «difícil» que Bernardo Silva deixi el Manchester City per posar rumb al Camp Nou.

«Espero que a tots els vagi bé però amb la situació que hi ha no es poden fer grans coses. Hi ha moments puntuals en què tothom ha d’acceptar que la situació és la que és», va comentar des de Mallorca, on participa al torneig de golf Legends Trophy. La recepta que dóna als culers, després d’una única Copa en tres anys, és calma a la travessia pel desert. «Cal anar amb tranquil·litat, tots sabem que la situació no és bona. Anar amb perfil baix ajudarà a pujar-ne molts més ràpid».

Si les palanques econòmiques aconsegueixen generar marge salarial, el gran objectiu del Barça aquest estiu és Lewandowski, un davanter que Guardiola coneix bé ja que el va tenir a les seves ordres a Munic. «Estem parlant de Lewandowski, la seva carrera parla per si sola. S’adapta a qualsevol lloc», va valorar abans de matisar que «no sé si el Bayern el traspassarà i si el Barça s’ho pot permetre».

La renovació de Gavi

Més categòric es va mostar sobre un altre futbolista que ha tingut al llarg de la seva carrera com a tècnic, Bernardo Silva, deixant clar que, de moment, no té intenció de deixar escapar un dels estendards. «Ho tenen difícil». A qui sí que va deixar sortir rumb a Barcelona va ser a Ferran Torres, del qual està convençut que millorarà el seu rendiment al mateix temps que millori l’equip «Ha tingut grans números, quan l’equip jugui millor, Ferran jugarà millor, s’ha de veure des del context».

Finalment, com a barcelonista va expressar el seu desig que Gavi renovi. «És fantàstic el nivell que han mostrat ell i Pedri; jugadors tan joves, demostra que al planter hi ha molt bon material. Evidentment, com a seguidors del Barça, tots volem que pugui renovar», va desitjar, abans de l’inici del torneig.