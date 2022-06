La portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha rebutjat valorar les «ocurrències» i «propostes unilaterals» del govern d’Aragó sobre els Jocs Olímpics d’Hivern i ha apressat el COE a aclarir amb la màxima celeritat com serà finalment la candidatura. Mentre feia aquestes declaracions es produïa una nova reunió infructuosa entre el COE i els governs espanyol, aragonès i català.

En la trobada telemàtica, que ha durat tot just una hora, hi han participat el president del COE, Alejandro Blanco, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, el secretari general de Cultura, Víctor Francos, i el conseller d’Educació, Cultura i Esports, Felipe Faci. Aquest últim ha plantejat la seva proposta de repartiment en lots i ha insistit que les proves d’esquí alpí són «irrenunciables» per a Aragó.

Fonts de la Generalitat han explicat que Vilagrà ha recordat en aquest punt que l’esquí alpí es va decidir que seria a Catalunya en la primera reunió, fa gairebé 11 mesos. La consellera ha rebatut la teoria dels lots i de la separació per gèneres. «Ja n’hi ha prou», han assenyalat les fonts esmentades, al recordar que, des que Aragó va abjurar de l’acord tècnic pactat (que donava 54 proves a territori aragonès i 24 en territori català), cada dia presenten una proposta nova. «Fa tres setmanes eren imprescindibles les tres valls, ara ens plantegen un lot surrealista amb esquí de muntanya i algun esport nou que serà olímpic, sense saber-ne quin. És com tornar a començar de zero».

En aquest sentit, i veient que continua sense haver-hi avenços per a una candidatura conjunta, la Generalitat ha mostrat la seva disposició a anar a la votació que va anunciar Alejandro Blanco la setmana passada perquè fos l’assemblea del COE qui decidís entre una proposta de Catalunya i una d’Aragó, com ja va ocórrer al seu dia entre Granada i Jaca i també entre Madrid i Sevilla.

Blanco es defensa

«Si no estan d’acord, hi ha diferències insalvables i és impossible arribar a un consens perquè evidentment no podem presentar la candidatura en la manera en què l’havíem plantejat», ha reconegut Blanco an TV-3 abans de la reunió. «Hem de fer-la ràpid, perquè ja anem molt retardats, i sobretot el més important és que hem arribat a un punt en què no avancem».

El president del COE, que té prevista una compareixença dilluns, ha sortit també al pas dels dards rebuts en les últimes setmanes des d’Aragó (el van titllar de «comissari polític» català) per defensar la seva gestió «imparcial i independent». L’exjudoka ha aprofitat la virulència dels atacs assenyalant que plantejar la falta de consens en termes de confrontació amb l’independentisme és «un error que tindrà conseqüències perquè no pot continuar així», i que el problema és la «política interessada».