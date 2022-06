Una lluita entre Girona i Madrid

Girona o Madrid, Madrid o Girona. Dues ciutats aspirants, per a una única seu per a la Final Four de la LEB Or que es jugarà el cap de setmana del 18 i el 19 de juny. Tot i que segons les normes de competició la Federació té temps fins divendres per designar l’organitzador de la fase definitiva per l’ascens a l’ACB, la previsió és que un cop reunida la Comissió Delegada aquest dimecres hi pugui haver ja un veredicte, per tal de facilitar els aspectes logístics. L’Estudiantes pressiona amb l’opció del WiZink Center i Madrid, però el Bàsquet Girona no llança la tovallola i manté esperances de poder dur el torneig a Fontajau per intentar recuperar l’ACB, 14 anys després, amb el suport de l’afició.

Girona i Estudiantes ja estan classificats per a la Final Four. Els madrilenys s’enfrontaran a semifinals amb el Palència, mentre que l’equip de Jordi Sargatal espera rival. El sabrà divendres a la nit i sortirà del guanyador del Lleida-Càceres que es jugarà a l’Espai Fruita. Com que els dos únics clubs que aspiren a organitzar la Final Four ja tenen el bitllet garantit la FEB ha optat per accelerar la decisió. L’opció de la capital d’Espanya, que ha presentat l’Estudiantes, té el hàndicap que el WiZink Center és compartit amb el Madrid i que el mateix dia 19 és probable que hi hagi partit d’una hipotètica final de la lliga ACB en aquell escenari, la qual cosa complicaria la logística de la Final Four de la LEB Or.

A Fontajau mantenen l’esperança que Girona acabi sent triada com a seu de la competició. Però en cas que no fos així el club que presideix Marc Gasol engegaria un pla B que passaria per facilitar el desplaçament a l’afició i omplir Madrid de seguidors de l’equip el 18 i 19 de juny.