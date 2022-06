El Trofeu Rolex de Golf 2022 ha començat enguany amb el torneig celebrat en el PGA Catalunya Golf and Wellness, de la mà del seu Distribuïdor Oficial a Girona, Quera 1887. Amb dos magnífics camps de golf classificats entre els millors d'Europa, PGA Catalunya Golf and Wellness té tot el que el golfista pugui desitjar. A més d'haver acollit l'Open d'Espanya en tres ocasions, és seu habitual dels tornejos de l'European Tour com el Catalunya Championship celebrat el mes d'abril passat.

Les seves instal·lacions de pràctiques perfectament equipades i un marc natural esplèndid el converteixen en el lloc ideal per gaudir d'una escapada de golf. Socis del club i convidats han participat en aquest torneig que ha tingut com a guanyador Hàndicap en aquesta etapa a Carlos Rovira i a Francesc Rodríguez com a guanyador Scratch. Rolex, en el seu treball incansable pel desenvolupament d'aquest esport, organitza el Trofeu Rolex de Golf, un circuit de gran reconeixement en el calendari nacional, convertit en un clàssic. Cada temporada recorre els camps de golf espanyols més espectaculars, reunint amants d'aquest esport d'estratègia i passió a parts iguals. Aquesta nova edició recorrerà els camps més prestigiosos de 10 ciutats espanyoles durant els pròxims mesos, finalitzant el 13 de Novembre en el Club de Campo La Zagaleta. La presència de Rolex en els tornejos de golf més prestigiosos a escala mundial és el reflex d'una relació llegendària. La Casa Suïssa testifica els triomfs dels golfistes de major renom nacional i internacional que a més es troben entre els seus testimonis.