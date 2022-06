L’ascens a la lliga ACB es resoldrà a Fontajau els dies 18 i 19 de juny

El Bàsquet Girona ha guanyat a l’Estudiantes la primera batalla de la Final Four que decidirà l’últim ascens a l’ACB. L’equip que presideix Marc Gasol ha aconseguit ser la seu el cap de setmana del 18 i 19 de juny de la fase decisiva, superant la candidatura de Madrid que havien presentat els col·legials. Segons la FEB el principal motiu per haver-se decidit per Fontajau és que l’Estudiantes «mai va garantir la disponibilitat del pavelló (WiZink Center), sinó que el que proposava era un canvi de dates de la Final Four, cosa que suposaria una modificació del calendari esportiu aprovat a més d’un greuge comparatiu per a l’altra candidatura».

No ha agradat gens a Madrid ni a l’entorn de l’Estudiantes que la FEB escollís Girona. La Demencia, el popular grup d’animació dels col·legials, va fer dimarts un comunicat on exigien que la Final Four es fes a Madrid apel·lant a la llunyania de Girona i a unes suposades dificultats de connexió i allotjament que, evidentment, són inexistents. De fet, la Comissió Delegada de la FEB hauria pres la decisió dilluns, però les pressions que ha anat rebent han acabat demorant l’oficialitat de la decisió fins aquest dimecres a primera hora de la tarda. La Federació havia donat un termini extra de 48 hores a l’Estudiantes perquè aclarís alguns aspectes de la seva proposta, i en no garantir la disponibilitat del pavelló, perquè aquell dia 19 el Madrid ha de jugar un dels duels de la final de l’ACB, s'ha optat per no considerar-la.

Ara la Federació haurà de determinar els horaris de les semifinals i de la final, i explicar el procés de venda d’entrades, que també gestionarà. El dissabte 18 es jugaran dues semifinals, Estudiantes-Palència i Girona-Lleida o Càceres, i l’endemà la final. Des del club de Fontajau es treballarà perquè la final sigui com a molt tard el diumenge 19 a les 18 h, per tal de facilitar que tots els aficionats que ho vulguin puguin seguir l’altre gran cita d’aquell dia: la final del play-off d’ascens a Primera entre el Tenerife i el Girona (21h). Els partits de la Final Four es podran seguir per LaLigaSports TV, tot i que Esport 3 està intentant aconseguir-ne els drets.

El Bàsquet Girona, per la seva banda, que viu el seu primer play-off i jugarà la seva primera Final Four, ha expressat a través d’un comunicat que està «molt satisfet i il·lusionat» per poder celebrar l’esdeveniment a casa i «jugar-se el moment més decisiu a prop de l’afició». El club també ha volgut ressaltar l’impacte social i econòmic que tindrà per la ciutat. El Bàsquet Girona portarà a terme diferents accions per promoure el moment històric que està vivint Girona i va transmetre el seu agraïment pel suport institucional que ha rebut per part de la Diputació, l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya.

A dos partits de l’ACB

Mai Girona havia estat tan a prop de tornar a la Lliga ACB, des que fa 14 anys el projecte Akasvayu acabés enfonsat per la crisi econòmica del sector immobiliari. La refundació del Sant Josep va dur a la ciutat tres anys a la LEB Or, disputant dos play-off d’ascens, però mai s’havia arribat a tenir el retorn a l’elit a dos partits com ara. El Bàsquet Girona va nèixer el 2014 de la mà de Marc Gasol com a escola de bàsquet i el 2017 estrenava el seu equip sènior a la lliga EBA. En cinc temporades, es troba a les portes de l’ACB. La possibilitat de jugar a casa augmenta encara més l’optimisme al voltant de l’equip gironí, que amb Gasol a la pista i reforços de nivell com Fjellerup i Urtasun s’ha convertit en un claríssim aspirant a l’ascens. A l’espera de rival per semifinals, des de dimarts que preparen la Final Four.