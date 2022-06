La Comissió Executiva de la FEB ha decidit atorgar a Girona l'organització de la Final Four de la Lliga LEB Or, que es disputarà els dies 18 i 19 de juny, i on el Bàsquet Girona intentarà l'ascens a la Lliga Endesa. La candidatura presentada per Movistar Estudiantes ha estat descartada per no poder garantir, com fixava la Circular de Condicions, la plena disponibilitat de la instal·lació ofertada, el Wizink Center. El Girona jugarà la semifinal contra el vencedor del duel Lleida-Càceres de divendres. L'altre partit enfrontarà Estudiantes i Palència.

🚀 𝗟𝝠 𝗙𝗜𝗡𝝠𝗟 𝗙𝝝𝗨𝗥 𝗘𝗦 𝗗𝗜𝗦𝗣𝗨𝗧𝝠𝗥𝝠̀ 𝝠 𝗙𝝝𝗡𝗧𝝠𝗝𝝠𝗨! 🏠❤️🤍#VolemPetarho 💥 — Bàsquet Girona (@BasquetGirona) 8 de junio de 2022 El Bàsquet Girona, que viu el seu primer play-off i jugarà la seva primera final four, està molt satisfet i il·lusionat per poder celebrar l’esdeveniment al seu pavelló i per poder jugar-se el moment més decisiu a prop de la seva afició, a més de l’impacte social i econòmic que tindrà en la ciutat. El club portarà a terme diferents accions per promoure el moment històric que està vivint Girona i agraeix el suport institucional que ha rebut per part de la Diputació, l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. El sistema de venda d'entrades de la Final Four anirà a càrrec de la Federació Espanyola.