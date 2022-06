A partir de demà i fins diumenge, l’Empordà Golf de gulata serà l’escenari del torneig de golf Empordà Challenge, que aplegarà jugadors de vint-i-quatre països de cinc continents diferents. Es tracta de la desena prova puntuable del Challenge Tour europeu, el segon circuit professional de més importància a Europa. El torneig es va presentar ahir a la sala Ferran Agulló de la Diputació de Girona i va comptar amb la participació del diputat d’Esports , Jordi Masquef, la representant territorial d’Esports de la Generalitat a Girona, Anna Julià; el delegat provincial a Girona de la Federació Catalana de Golf, Lluís Parera; el director executiu del Challenge Tour, Jamie Hodges; el director general de Golf, Javier Gervás, i el director de l’Empordà Golf, Alejandro Navarro.

L’Empordà Challenge comença avui amb un pro-am, un acte benèfic que s’acostuma a celebrar la vigília de la competició. Consisteix en un campionat per equips entre jugadors professionals i amateurs. El torneig comptarà amb nou golfistes catalans i també hi prendran part cinc guanyadors de tornejos del Challenge Tour 2022, entre els quals hi ha el bilbaí Javi Sanz, que acaba de guanyar el torneig d’Escòcia a finals de maig i és el número 8 del rànquing del circuit.

L’Empordà Challenge ha incrementat la dotació econòmica en premis fins als 250.000 euros i disposarà d’un camp millorat i de més qualitat respecte a l’any passat, gràcies a l’esforç d’Empordà Golf. «Per organitzar un acte d’aquest tipus, fan falta unes instal·lacions excel·lents i aquestes ho són. ògicament, també és imprescindible el suport institucional. Tenim un planter molt important de golfistes joves a Catalunya i aquest tipus d’esdeveniment contribueix a ajudar-los», ha destacat el delegat provincial a Girona de la Federació Catalana de Golf, Lluís Parera.

El Challenge Tour està vivint aquest 2022 la temporada més potent en els vint-i-tres anys d’història del circuit, amb vuit milions d’euros en premis en els trenta-un tornejos que s’han programat en divuit països d’arreu d’Europa. «L’any passat no van dubtar a ajudar-nos en un moment complicat i vam viure dues setmanes magnífiques. El fet que aquest any hagin mantingut la seva aposta és una gran notícia per al Challenge Tour», assenyalava el director executiu El seu director executiu, Jamie Hodges.