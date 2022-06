Marc Julià, l’olotí que va interrompre una hegemonia

Hegemonia. Aquella supremacia que algú exerceix sobre els altres. Una preeminència per damunt de tots i que es pot allargar en el temps. Definició perfecta per explicar el paper del Barça a l’OK Lliga. N’és l’absolut dominador i no hi ha cap mena de discussió. L’ha guanyat 22 vegades des del 1998 fins ara. És a dir que només s’havia quedat dues vegades, el 2011 i 2013, sense el premi gros. El domini era insultant, aclaparador. Fins aquesta setmana. Dimarts, el Palau Blaugrana es quedava amb un pam de nas. Victòria del Reus Deportiu (3-4) en el definitiu partit de semifinals i el Barça queia eliminat. Notícia. Majúscula, tenint en compte els precedents. El dia del comiat d’Aitor Egurrola, un autèntic mite d’aquest esport amb més de dues dècades en actiu i 77 títols en el palmarès. El seu, però, no va ser l’únic nom propi de la nit. La gesta la liderava un olotí. Marc Julià feia un hat-trick i permetia al seu equip somiar. Ja és a la final i allà es trobarà, ell i els seus companys, amb el Liceo. Una oportunitat històrica d’aixecar un títol que al club del Baix Camp se li resisteix des de fa 11 anys.

No havien passat ni 24 hores que Julià encara se’n feia creus. «Està costant assimilar-ho. Hem viscut un dia increïble, històric». Les felicitacions es van amuntegar just després del xiulet final. «Ha sigut molt heavy. Em vaig passar tot el viatge de tornada en autobús responent felicitacions i encara en tenia més per obrir. Va ser tot molt fort. En moments així cada persona que pensa en tu es mereix que li dediquis un temps. Es nota l’estima de tothom, i també la grandesa del que acabàvem d’aconseguir». Recordava com poden canviar les coses en només uns mesos i que, per això, sempre cal anar pam a pam. Partit a partit, com diu aquell. «No ens ho esperàvem, la veritat. Al febrer vam jugar contra el Manlleu i vam perdre a casa. Llavors l’afició ens va dir de tot per Twitter. I ara hem arribat fins aquí. El que passa és que encara no hem fet res i ens queden tres partits per guanyar si volem fer realitat el somni que tots nosaltres volem».

𝗩𝗢𝗟𝗘𝗠 𝗦𝗢𝗠𝗜𝗔𝗥, 𝗩𝗢𝗟𝗘𝗠 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗣𝗔, 𝗦𝗢𝗠 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗜𝗦𝗧𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟'𝗢𝗞 𝗟𝗟𝗜𝗚𝗔!



VICTÒRIA HISTÒRICA AL PALAU BLAUGRANA 3-4



GRÀCIES EQUIP. GRÀCIES AFICIÓ 😍#FORÇAREUS pic.twitter.com/5dQqLsZGGS — Reus Deportiu (@ReusDeportiu) 7 de junio de 2022

Victòria contra tot un Barça al Palau i tres gols a la butxaca. «Potser és el dia més important de la meva carrera. El partit ha sigut perfecte, hem portat al límit a un rival que no s’ho esperava. Estic content pel nivell de maduresa de l’equip i el meu a títol personal. Estic en el millor moment. He guanyat títols i he viscut grans coses, però mai he estat així de prop de guanyar l’OKLliga». Julià, d’Olot de tota la vida i captat pel club blaugrana quan era adolescent, diu del Barça, i ho fa sense embuts, que el considera el club «més gran del món». I és per això mateix que considera que «trencar aquesta hegemonia és quelcom històric» i li dona un valor extraordinari. «Li hem guanyat tres partits de cinc i dos d’ells al Palau». Recorda, això sí, que malgrat aquesta estima ell defensa el seu equip i que «no vull que em guanyi el Barça. Si jugo amb el Reus, el que vull és que guanyin els meus».

Com també anhela derrotar ara el Liceo. Però avisava, per si les mosques. «Ells són els favorits perquè la lliga és la que mana i ells han quedat segons i nosaltres quarts. La final està al 65 i 35 per cent. Ara bé, els posarem una mica de pressió. Seguirem pencant com sempre i ens deixarem la pell a cada entrenament i partit». I ho rematava: «Ho donarem tot fins a l’últim moment. Si perdem la final, la temporada serà de 9. I si som campions, la temporada serà de 12».

Malgrat l’alegria, això sí, deia que li «sap greu» que el blaugrana Aitor Egurrola posés d’aquesta manera el punt i final a la seva carrera. «És el millor porter i també jugador de la història de l’hoquei. El respecto moltíssim també com a persona». Temps tenia fins i tot per parlar de l’Hoquei Olot, club que l'està fent grossa des de fa mesos a l'OK Plata. Allà on va començar tot, temps enrere. «S’està fent una molt bona feina i la part positiva és que existeix una excel·lent comunió amb l’afició i la ciutat. Estic convençut que en tres o quatre anys tindran arguments suficients com per presentar candidatura a l’ascens a l'OK Lliga».