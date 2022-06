Dol al futbol gironí, que aquest matí s'ha llevat amb la notícia de la mort del mític exjugador, exentrenador i exdirector esportiu del Girona Xavi Agustí, als 82 anys d'edat. Com a tècnic, a banda dels de Montilivi, va dirigir L'Escala, Olot, Banyoles, Figueres, Andorra, Guíxols i Sant Andreu. Com a futbolista va destacar als anys 60 al Girona, club del qual va ser el màxim golejador la temporada 1966/67, i també va defensar els colors del Banyoles, l'Espanyol (tot i no debutar a l'elit) i el Melilla (quan feia el servei militar). El seu caràcter l'havia convertit en un personatge mític del futbol gironí, farcit d'anècdotes com les d'escurçar 10 metres el camp del Banyoles perquè tenia els extrems lesionats en un partit sense que ningú se n'adonés, o el famós capítol de la boira, fent jugar més futbolistes per demostrar a l'àrbitre que no hi havia visibilitat al camp.

El Girona FC vol expressar el seu condol per la mort de Xavi Agustí.

En Xavi, que va fer 82 anys a l'abril, ho ha estat tot al Girona FC, jugador, entrenador, director esportiu...

Com a entrenador, va dur el Girona a la promoció d'ascens a Segona A del 1992, on l'ascens es va escapar en una polèmica darrera jornada a Salamanca, que ja no s'hi jugava res, i una derrota per 2-1 que va beneficiar el Vila-real. El 30 d'abril passat Xavi va celebrar el seu aniversari, entre amics del futbol, a l'EF Garrotxa, tot i que el seu estat de salut ja era delicat.