El Garatge Plana Girona serà la temporada vinent l'únic representant de la demarcació de Girona a l'OK Lliga i ja fa dies que s'ha posat en marxa per confeccionar una plantilla prou competitiva per intentar no patir com aquest últim curs. El darrer moviment afecta a la banqueta ja que el club ha anunciat que Marc Comalat no continuarà com a entrenador de l'equip. Ha fet parella al llarg de les últimes tres temporades amb Ramon Benito, que sí continuarà.

Comalat va aterrar a Girona el 2019, procedent de l'Arenys de Munt i ha viscut experiències de tota mena en clau blanc-i-vermella, ja que si en la primera etapa va celebrar un cinquè lloc i la conseqüent classificació per a una competició europea, aquest any ha patit fins al darrer sospir ja que l'equip es salvava en l'últim partit del "play-out" davant del Corredor Mató Palafrugell al pavelló de Palau (2-0). El tècnic i el club han estat parlant sobre el seu futur aquests darrers dies i han arribat a un acord per separar els seus camins. Marc Comalat es converteix a partir d'ara en el nou entrenador de l'Espanyol, que competeix al grup nord de l'OK Lliga Plata. A banda d'aquest moviment, des de Girona no s'han anunciat massa canvis encara a la plantilla. Fins ara, s'ha confirmat la marxa d'Hugo Laguna i de Gere Rovira, mentre que, tot i no ser oficial, ja se sap que el porter Jaume Llaverola continuarà en actiu com a mínim una temporada més.