Va prendre l’ICG Força Lleida la davantera amb un 2-0 que podia semblar gairebé definitiu, però el Càceres va ser capaç d’igualar l’eliminatòria de quarts a casa (2-2) per forçar el cinquè i definitiu partit aquesta nit a l’Espai Fruita (21h). D’aquesta manera, tots dos conjunts optaran a l’últim bitllet disponible per a la Final Four. Tot un cara o creu que els convertirà en rivals del Bàsquet Girona en una de les semifinals del proper dia 18.