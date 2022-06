Escriure un llibre, l'últim repte superat pel polifacètic Marc Pinsach

Uns mesos enrere, Marc Pinsach va pensar que ja n’hi havia prou. Que això de compaginar les curses i l’esquí d’alta muntanya estava bé, però que necessitava triar. O una cosa o l’altra. Es va decantar per la primera opció i va penjar els esquís. Els d’alta competició, és clar. I va centrar-se en córrer, en provar el seu cos, en tastar distàncies més àmplies. Però això de fer només una cosa només no li prova al cassanenc. De ment inquieta, ha optat per anar més enllà de l’esport i trucar d’altres portes. S’ha endinsat en el món de l’escriptura i fruit d’aquesta aposta neix el seu primer llibre. Córrer i competir per pensar i viure, editat per Columna, és el resultat d’aquesta aventura. Aquí no ha necessitat dur el cos i les pulsacions al límit, però sí la ment. A finals d’aquest mes de juny, en farà la presentació oficial a Barcelona i també Girona. De moment, el llibre ja està a la venda i comença a despertar l’interès a les xarxes. «Quines ganes de llegir-lo», s’afanyava a piular el seu amic, Kilian Jornet. Una bona publicitat.

No busca precisament això. Ni la fama, ni l’èxit. És més, la idea d’escriure no li va sortir pas «de manera natural», com ell mateix explica. Sinó per la insistència de la gent que l’envolta. Les recomanacions, els consells, les observacions. «Molta gent veu que fas esport i un i altre et diuen que pots fer un llibre sobre això i allò. Li dones unes voltes i acabes recollint aquest guant, fins al punt que penses que sí, que estaria bé fer-ho». Però això necessita temps i paciència. «És maco de fer, però requereix un gran esforç. No soc aquell escriptor turmentat que necessita escriure sí o sí. A més a més, no sabia què podia dir que interessés a algú. Perquè mai he guanyat res excepcional, la meva carrera no és extraordinària ni soc en Kilian Jornet. El meu palmarès no és destacat».

Malgrat els obstacles, Pinsach se n’ha acabat sortint. «Hi va haver un moment que vaig trobar la manera de fer-ho. Vaig fer una llista de tots aquells aspectes que envolten qualsevol carrera esportiva. La d’alt nivell i també l’amateur. Me’n van sortir catorze». Després de cuinar-ho a foc lent, de rebre les recomanacions de l’editorial i de posar-hi el seu toc més personal, aquests han acabat sent els capítols del seu llibre. El compromís, el caràcter, l’entrenament, una jove promesa, l’ambició, la pressió, el fracàs, el professionalisme, les lesions, l’enveja, l’admiració, el grup, la sort i el crepuscle.

Un cop «còmode» i amb la idea «ben clara» del que volia explicar i com ho volia fer, el procés no ha sigut pas massa complicat. «Hi he estat un temps perquè m’hi he posat en diverses tongades», recorda. Ara, ja a les llibreries, no creu que hagi d’anar dirigit a un públic en concret. «Són temes universals i a qualsevol persona que faci esport li pot agradar». Estrenada l’experiència literària, Pinsach prefereix ara prémer el botó de pausa i no sap si s’hi posarà de nou més endavant. «De moment no em ve al cap què més puc dir, però si aquests anys em donen per narrar noves experiències, ens hi posarem de nou».

Ara, torn per córrer. Només córrer. Perquè l’esquí ja no forma part de la seva vida, almenys com fins fa uns mesos. «Ho he notat. No tant en els entrenaments, però sí en la recuperació». Ara està preparant el «nucli dur de la temporada», amb competicions a Itàlia, la Vall d’Aran i Chamonix en el calendari. «Em trobo bé de cos i de ment, l’únic que em falta és ajustar una mica més el tema de l’alimentació i la hidratació».