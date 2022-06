El Bàsquet Girona buscarà el proper dissabte 18 de juny (20.00) contra el Lleida un bitllet per a la gran final de la LEB Or de l’endemà, on hi ha haurà en joc un ascens a l’ACB. L’equip de Gerard Encuentra es va desfer anit del Càceres (79-70) en el cinquè i definitiu partit de quarts, i d’aquesta manera hi haurà un finalista català en la Final Four del proper cap de setmana a Fontajau. En la lliga regular els dos equips han guanyat el partit que van disputar com a local. A Lleida, en un partit on Marc Gasol, lesionat, amb prou feines va estar tres minuts en pista, derrota gironina (86-65) i a Girona, on el Lleida s’hi va presentar sense el sancionat Michael Carrera, la seva figura, triomf dels de Sargatal (86-70).

El Lleida-Girona serà la segona semifinal de dissabte que ve a Fontajau. Abans, a 1/4 de 6 de la tarda, es jugarà el duel Estudiantes-Palència d‘on sortirà l’altre finalista. El partit decisiu està programat per l’endemà, 19 de juny, a 3/4 de 7 del vespre. Amb temps suficient perquè els aficionats gironins tinguin temps de veure el possible ascens del Bàsquet Girona i, tot seguit, seguir per televisió l’altra gran cita del dia: el Tenerife-Girona de futbol amb una plaça a Primera en joc. La FEB posa avui a partir de les 15h a la venda els abonaments pels dos dies de competició, a preus que oscil·len entre els 20 (antiga grada jove) i els 45 euros, en funció de la ubicació al pavelló. A partir de dijous que ve es vendran entrades per a un sol dia. La FEB és la única plataforma vàlida de venda, tot i que el Bàsquet Girona té un paquet limitat reservat per cedir als seus socis si no troben localitats per aquesta via.