«Girona es mereix l’ascens a l’ACB i ens esforçarem perquè així sigui»

El capità no s’hauria imaginat mai que només tres anys després de decidir tornar a casa i fitxar pel club presidit per Marc Gasol estaria disputant una Final Four per pujar a la màxima categoria. El de Llagostera pot aconseguir-ho a Fontajau, el pavelló que va impulsar-lo debutant amb el Casademont.

Falta una setmana per a l’inici de la Final Four. Quin ambient es respira al vestidor?

Hi ha molta il·lusió i ganes que arribi el dia, la veritat. Estem tenint força temps per preparar-ho. Volem que sigui una gran festa i la ciutat pugui gaudir d’un bon bàsquet.

Serà a Girona. El millor escenari possible?

Sí, i tant. El club ha presentat una proposta molt bona. Hi haurà moltes coses externes al partit per poder viure un gran ambient de bàsquet. S’ha fet un gran esforç per organitzar-la. Estem contents per jugar-la a casa amb la nostra gent.

Fontajau haurà de ser el sisè jugador.

I tant, i tant. Sabem que les entrades van més repartides perquè és la FEB qui se n’encarrega, però estem segur que tothom que pugui venir de Girona ho farà. Serà un gran ambient.

Lleida o Càceres?

Seguirem el partit a la nit (l’entrevista es fa divendres al matí). No tenim cap preferència perquè toqui qui toqui lluitarem amb totes les nostres forces.

Què haurà de fer l’equip per ser a la final?

Haurem de ser nosaltres mateixos. Si estem tan sòlids en defensa com als últims partits tindrem les nostres opcions. El Corunya va ser un gran rival al play-off i ho vam aconseguir. Si ho som, tindrem possibilitats d’accedir a la final.

Si s’hi arriba, pronostica que es jugaran l’ascens amb l’Estudiantes?

A hores d’ara és una loteria. És més important com arribin els equips perquè a un partit pot passar qualsevol cosa. És diferent dels altres play-off llargs a cinc partits en què possiblement sigui la millor plantilla que s’imposés. Ens centrarem en fer un bon partit dissabte i si tenim la sort de guanyar, ja encararem el de diumenge.

Ja se sap que tenir Marc Gasol és un factor molt important a tenir en compte. Ara haurà de marcar diferències més que mai?

Estem convençuts que tenim el millor jugador de la LEB Or. En Marc és un factor diferencial, tant en defensa com en atac i per tot el que aporta a l’equip dins i fora la pista. Ens ajuda a tots. És un factor molt important per nosaltres.

També sent com ell el «deure» de retornar la ciutat a l’elit del bàsquet?

El deure potser no, però la il·lusió que tenim tots és que algun dia s’aconseguirà. Tant de bo sigui aquest cop. Girona es mereix l’ascens i el club està fent molts esforços perquè així sigui. Serà més aviat o més tard, però es complirà.

Considera que tants dies sense jugar és positiu o els pot anar en contra, tenint en compte el gran moment de forma que arrossegaven del play-off?

No hi pensem gaire perquè no podem fer-hi res. Ha sigut així. No tenim cap altra opció. Crec que fins i tot ens pot anar bé per descansar, després del play-off amb el Corunya que va ser exigent, i tenir temps per preparar la Final Four. Estem positius i convençuts que anirà bé.

Què els ha dit Jordi Sargatal?

El seu missatge va una mica en la mateixa línia. Hem tingut dies per descansar i ja estem preparant-nos per arribar el millor possible al dissabte.

S’hauria imaginat mai que tornant a Girona li arribaria una oportunitat tan clara com aquesta per tornar a l’ACB?

Tan aviat potser no perquè només fa dos anys que vam pujar a LEB Or i jo vaig arribar fa tres a LEB Plata. Tot ha passat molt ràpid, però cal dir que el club està fent passos ferms. No som aquí per casualitat, sinó que el club ho està fent molt bé i va recollint els fruits.

Ara que ho té a tocar, visualitza l’ascens o hi somia?

Ho veig més com una il·lusió, però ara que hi som a tocar l’equip s’ho planteja amb moltes ganes. Anirem a per totes per aconseguir-ho.

Per als gironins de la plantilla, Èric Vila i vostè, què representaria?

Tots els jugadors ens sentim molt partícips del club i l’equip, però és veritat que els que som d’aquí i recordem el que havia passat anys enrere tenim moltes ganes que es compleixi. Ens sentim orgullosos de poder formar-ne part.

Trobava a faltar aquest cuquet? Després de tantes experiències...

He tingut la sort de lluitar diversos anys per aconseguir ascensos. Ara que estem immersos en aquest amb el Girona no penso més enllà. Sempre m’ha anat bé concentrar-me en el dia a dia, els partits, els entrenaments... És el que m’ha funcionat i això intento fer.

Passi el que passi té clar què farà la temporada vinent?

No hi he pensat. Vull acabar bé la temporada i després a l’estiu ja decidiré.

En el cas d’arribar a la final, el Girona també es jugarà l’ascens a Primera Divisió el dia 19. Seria apoteòsic per a la ciutat.

Ho sé. Seria un dia molt especial per Girona i tant de bo tots ho aconseguim.