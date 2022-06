El monegasc Charles Leclerc (Ferrari), sortirà primer avui en el Gran Premi de l’Azerbaidjan, el vuitè del Mundial de Fórmula Un, que es disputa en el circuit urbà de Baku, on ho acompanyarà en la primera fila el mexicà Sergio Pérez (Red Bull).

Leclerc, de 24 anys, va signar la seva quinzena ‘pole’ en la F1 -la sisena de l’any- en dominar ahir els entrenaments classificatoris, en la qual va cobrir, en la seva millor volta, els 6.003 metres de la pista de la capital azerbaidjanesa en un minut, 41 segons i 359 mil·lèsimes, 282 menys que «Checo», que arrencarà segon a l’Azerbaidjan, on el mexicà va guanyar l’any passat.

El neerlandès Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial (amb nou punts d’avantatge sobre Leclerc), que va marcar el tercer temps de la qualificació -a 347 mil·lèsimes-; i l’espanyol Carlos Sainz (Ferrari) -quart, a 455- sortiran des de la segona fila avui a Bakú; on l’altre espanyol, el doble campió mundial asturià Fernando Alonso (Alpine), arrencarà desè.

Alonso, que es va quedar a un segon i vuit dècimes del crono de Leclerc, partirà des de la cinquena fila, al costat del quàdruple campió mundial alemany Sebastian Vettel (Aston Martin), que ho va millorar en una dècima i sortirà novè.

Des de la tercera filera de la graella sortiran l’anglès George Russell (Mercedes) -cinquè en la ‘cuali’- i el francès Pierre Gasly (Alpha Tauri).

Per darrere d’ells, des de la quarta fila, arrencaran el séptuple campió mundial anglès Lewis Hamilton (Mercedes) i el japonès Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), en una carrera prevista a 51 voltes, per a completar un recorregut de 306 quilòmetres que arrencarà a les tres de la tarda i es podrà seguir per Movistar.