El centenari de l’Olot semblava acabar de la millor manera possible amb l’ascens a Segona RFEF contra el Tenerife B fa unes setmanes. Tot i això, el conjunt garrotxí encara té una sorpresa, i ben grossa, per als seus aficionats. No és cap fitxatge no, tampoc la remodelació de l’estadi, sinó un partit amistós contra el FC Barcelona al Municipal. Un dia que serà, sens dubte, històric per a l’Olot i que suposarà la cirereta al pastís dels actes del centenari. El partit encara no té una data fixa, però tot sembla indicar que es disputarà a mitjans de juliol i que serà un dels primers que jugui el Barça 2022-23.

Paral·lelament, la secretaria tècnica del conjunt garrotxí, que encapçala Sergi Raset, va per feina i ja perfila la plantilla de la temporada vinent. De moment, s’ha confirmat que Kilian Villaverde no continuarà. El futur de l’extrem barceloní podria estar a l’Europa, de Tercera RFEF. Tampoc ho farà el jove central Lluc Vilanova, que va debutar en la darrera jornada de Lliga i que jugarà al Banyoles de Roger Vidal. Per contra, el club ha anunciat aquest cap de setmana les renovacions de dos jugadors importants al vestidor com Albert Blázquez i Carles Mas. El capità, de 30 anys, s’ha passat ben bé mitja temporada fora de combat per culpa d’una lesió al tendó d’Aquil·les i, amb la renovació encetarà la seva vuitena temporada al club. Per la seva banda, el central banyolí també ha confirmat la seva continuïtat al club. Mas, de 29 anys, ha estat indiscutible per a tots els entrenadors a l’eix de la defensa des que va arribar a l’Olot al 2017 i complirà la sisena temporada de vermell.