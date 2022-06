El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va explicar ahir que el club és optimista amb la renovació de Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, que és «a punt d’acceptar» l’ofereix de l’entitat culer. Per contra, va recordar que Ousmane Dembelé també té proposta per continuar però que la directiva «no té notícies» del francès. «Gavi vol continuar, és del planter i ens il·lusiona molt que ho faci. És a punt la seva renovació. Dembelé té una oferta nostra sobre la taula, però, en principi, no tenim notícies que l’hagi acceptada», va recalcar el president la III Trobada de Penyes d’Astúries i Cantàbria durant la visita a la Penya Julio Alberto de Mieres. Laporta va aclarir que l’entitat està centrada a «aprovar dues opcions econòmiques que donarien normalitat al club», després que, a la seva arribada a la presidència, es trobés una situació que ha qualificat de «terminal».

«Hem estalviat costos financers, controlat els despeses i augmentat els ingressos. Amb l’Espai Barça tenim un projecte estrella que ens farà créixer en ingressos i esperem passar l’equip a l’UCI amb això. Si ens accepten les opcions, el següent serà passar a planta i fer les últimes cures», va comentar el president blaugrana. El dirigent va recalcar que, a més d’intentar sanejar l’economia, l’entitat continua buscant opcions esportives «per millorar la plantilla i fer-la més competitiva», però no va voler valorar casos concrets com el de Lewandowski: «No parlaré de jugadors, seria una falta de respecte al Bayern, amb qui té contracte». «Estem enfocant el sanejament del club en dues opcions: l’embena d’un percentatge dels drets televisius i la venda d’un altre percentatge minoritari d’una societat del club, com és BLM. Si haguéssim de vendre jugadors, també estaríem preparats per executar-ho», va matisar.