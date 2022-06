Un Girona amb set ascensos

El Bàsquet Girona es troba amb una oportunitat única per fer història. L’equip presidit per Marc Gasol pot aconseguir aquest cap de setmana l’ascens a l’ACB tan sols vuit anys després de la seva fundació i cinc des que hi ha equip sènior. Els gironins van començar a competir a Lliga EBA, la quarta categoria del bàsquet estatal, i van impulsar-se a través dels despatxos. La temporada 2018-19 van estrenar-se a LEB Plata aprofitant l’ampliació de la lliga a 24 equips; mentre que la 2019-20 farien el salt a LEB Or arran de l’esclat de la pandèmia de la Covid-19 pels bons números que presentaven fins llavors. Aquest cop, per tant, serà el primer que poden aconseguir l’ascens exclusivament per mèrits esportius. El conjunt dirigit per Jordi Sargatal va classificar-se per a la Final Four, que es disputarà els dies 18 i 19 de juny a Fontajau, i en el cas de superar el Força Lleida a les semifinals serà a només un pas de pujar jugant diumenge la final contra el guanyador del Movistar Estudiantes-Palència.

Tenint en compte la joventut del club, hi ha poca experiència davant d’un moment tan transcendent com aquest. No obstant això, a la plantilla no li’n falta. El grup dissenyat per Jordi Plà aquesta temporada compta amb quatre jugadors que ja han celebrat ascensos a l’ACB al llarg de la seva carrera. Es tracta d’Albert Sàbat, Txemi Urtasun, Josep Franch i Karamo Jawara. El capità i base de Llagostera és el que més en col·lecciona. Als seus 36 anys, Sàbat ha pujat fins a quatre cops a l’ACB. El primer va ser amb el Tenerfie el curs 2011-12, tot seguit amb l’Alacant (2012-13) i dos més amb el Burgos (2013-14 i 2014-15). El gironí va aconseguir quatre ascensos consecutius, encara que després el sistema d’ascens quedés bloquejat per les fortes exigències econòmiques per part de la Lliga. Txemi Urtasun també sap què se sent pujant a l’ACB. L’exterior navarrès té àmplia experiència a la màxima categoria, així com a LEB Or. A més a més, és el jugador que més cops ha participat en la Final Four. Aquesta serà la tercera vegada que lluita per l’ascens, una fita que ja va aconseguir amb l’Alacant el curs 2008-09. Alhora, també tenen un ascens a l’ACB els jugadors Josep Franch i Karamo Jawara. El base badaloní va disputar la Final Four amb el Melilla l’exercici 2018-19 i va acabar emportant-se el premi gros. Igual que Karamo Jawara, tot i que pel seu es va haver de recórrer als tribunals perquè la FEB havia certificat l’ascens del Guipúscoa després de decidir aturar la competició amb l’arribada de la Covid el 2020 però l’ACB no permetia la inscripció del club. Tots quatre saben què se sent i jugaran un factor important per intentar guiar els seus companys a aconseguir l’objectiu. El primer cara a cara entre Bàsquet Girona i Lleida amb les plantilles al complet