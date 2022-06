Laura Antoja, fins ara entrenadora ajudant de l’UniGirona, s’incorpora a l’equip tècnic de la selecció masculina d’Angola, arran d’una proposta del seu seleccionador, el català Pep Clarós. Una experiència que ampliarà la seva trajectòria al bàsquet masculí i internacional, i que no tindrà afectació a la seva vinculació amb l’Spar Girona, amb qui està acabant de tancar la renovació per la temporada vinent. Per ara, està previst que Antoja viatgi dimecres a Luanda, on es traslladarà amb la concentració de la selecció africana.

La mataronina estarà al càrrec d’un grup de 20 jugadors, que el pròxim mes de juliol, els dies 1, 2 i 3, disputaran una finestra corresponent a la classificació per la Copa del Món del 2023, a Costa de Marfil. Els rivals de grup d’Angola, que ocupa la segona posició amb dues victòries i una derrota, són la Costa d’Ivori, Guinea i la República Centreafricana. La propera finestra de classificació està prevista per l’agost.