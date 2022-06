Pendents de l’estat físic de Juanpe per si pot disputar la tornada a Tenerife

A un quart d’hora pel final del partit de dissabte passat, Míchel va fer un triple canvi. Va retirar del camp Stuani, Baena i Juanpe per fer entrar Bustos, Samu Saiz i Jairo. Uns retocs tàctics per mirar de desembossar el partit, però també amb vista al duel de tornada de diumenge a l’Heliodoro perquè Stuani estava amenaçat de sanció. En aquest sentit, el tècnic va reconèixer al final del partit que el canvi de Juanpe també havia estat perquè el central tenia problemes físics. El canari fa setmanes que arrossega problemes al genoll i, de fet, s’havia perdut el partit contra el Mirandés i, a Burgos, tan sols va disputar els darrers minuts. Un cop substituït, Juanpe va acabar el partit a la banqueta amb gel a la zona afectada. Caldrà veure com evoluciona i si està en condicions de jugar diumenge a Tenerife la tornada de la final del play-off.