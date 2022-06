El Bàsquet Girona i el Força Lleida ja saben que és enfrontar-se aquest curs, però en cap d’aquests tres partits els dos equips han tingut la plantilla al complet. Dissabte a les semfinals de la Final Four d’ascens a l’ACB serà la primera vegada que això passi.

Al setembre, al final de la pretemporada i a la Lliga Catalana, gironins i lleidatans es van veure les cares a Platja d’Aro. Tan diferent era la plantilla del Bàsquet Girona que encara no comptava amb dues de les seves principals armes ofensives. Marc Gasol no havia anunciat que es vestiria de curt i només exercia en les seves tasques de president, mentre que Max Fjellerup encara pertanyia al Palma. De fet, el conjunt gironí encara estava entrenat per Carles Marco i comptava amb Cosialls. Hi han hagut tants canvis que el partit no serveix de referència. Triomf 82 a 66.

El duel de la primera volta tampoc s’ajusta gaire al partit que es veurà a les semifinals de la Final Four. Aquell enfrontament, disputat al pavelló de Barris Nord al gener i endarrerit a causa de la Covid, va comptar amb nombroses baixes pel conjunt entrenat, llavors sí, per Jordi Sargatal. Gasol va disputar només quatre minuts abans de retirar-se per unes molèsties musculars. Fjellerup tampoc podia jugar perquè en la data inicial del partit encara defensava la samarreta del Palma. A més, Urtasun encara no havia aterrat a Fontajau. Ocupava el seu lloc a l’equip un Schaftenaar que separaria el seu camí amb el Girona al tram final del curs. Amb totes aquestes absències Michael Carrera (20 punts) i companyia van cruspir-se el Bàsquet Girona a l’últim quart (86-65).

En darrer partit en què s’han vist uns i altres les cares abans del pròxim dissabte, els papers van canviar de nou. Llavors van ser els vermells, immersos en una ratxa de resultats pletòrica, que van atropellar el Lleida a Fontajau (97-80). Això sí, els gironins van comptar amb tots els jugadors. L’equip de la Terra Ferma va tenir les baixes de Carrera, Cuéllar, Rosa o Badji que li van restar competitivitat.

Així doncs, tot i tenir antecedents aquest curs, el Bàsquet Girona contra el Força Lleida serà inèdit perquè, si no hi ha un contratemps d’última hora, serà el primer amb les dues plantilles sanes i al seu màxim potencial.

els dos duels de lliga regular. El Lleida va imposar-se al Bàsquet Girona a Barris Nord amb claredat (86-65) i els gironins van guanyar amb molta comoditat a Fontajau (97-80)

