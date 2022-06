El Garatge Plana Girona viurà la seva setena temporada consecutiva a l'OK Lliga i intentarà patir menys que aquest últim curs, en el que ha salvat la categoria en un dramàtic play-out contra el Corredor Mató Palafrugell que va necessitar un tercer i definitiu partit. És per això que el club ja fa uns dies que ha engegat la maquinària per construir una plantilla prou competitiva i n'ha anunciat els primers moviments. El més recent, avui mateix, quan s'ha fet pública la continuïtat del capità Àlex Grau, que renova per un any.

Grau, el capità de l'equip, viurà d'aquesta manera la seva tercera temporada al Girona. "Prendre aquesta decisió ha sigut molt fàcil perquè aquí m'hi sento com a casa des del primer dia. M'hi sento còmode i tinc ganes de continuar-hi un any més", diu en unes declaracions que ha facilitat el club blanc-i-vermell. "Aquesta última temporada m'he trobat molt bé. Ha sigut irregular, però crec que al final vam aconseguir construir un bon grup de treball i hem anat de menys a més", afegeix. Des que tenia tres anys que patina i va ser quan en tenia 17 que va estrenar-se a l'OK Lliga, amb el Lloret. L'any 2020 va ser quan va aterrar al Garatge Plana Girona, on hi ha viscut les dues últimes temporades i ara té coll avall que en viurà, com a mínim, una de tercera. També a les ordres de Ramon Benito, que aquest cop no comptarà a la banqueta amb la col·laboració de Marc Comalat, que ha fitxat per l'Espanyol de l'OK Lliga Plata. Fins ara i a l'espera de més moviments, el club també ha anunciat que Hugo Laguna i Gere Rovira no continuaran.