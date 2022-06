La Unió Esportiva Olot continua preparant el salt a la Segona RFEF i després d’anunciar les primeres renovacions, ahir va estrenar el capítol de fitxatges per a la temporada vinent. El primer reforç és el del migcampista de 24 anys, Albert Orriols, que prové del Figueres. Però no és l’únic nom propi de la jornada. També hi apareix el de Manix Mandiola. La seva continuïtat al capdavant de la plantilla és gairebé un fet. No hi ha res oficial, però el director esportiu del club, Sergi Raset, assegurava ahir en declaracions a Ràdio Olot que la renovació està del tot encarada. « Està ben encarrilada. No està signat, però hem concretat que en Manix segueixi una temporada més. En breu ho farem públic. Podem comptar amb la seva continuïtat», explicava. «Hem de ser ambiciosos i fer el millor equip possible per poder competir. Ell (Mandiola) és ambiciós, vol fer un bon equip, un bon any i vol estar a la part de dalt. A veure si entre tots en som capaços», afegia Raset.

L’amistós amb el Barça De la seva banda, el club va confirmar ahir que el mes vinent disputarà un amistós contra el primer equip del FCBarcelona. Un duel emmarcat en els actes del centenari que se celebrarà finalment el dimecres 13 de juliol al Municipal a partir de les set de la tarda. Serà el primer partit de pretemporada del conjunt blaugrana, que poc després viatjarà als Estats Units.