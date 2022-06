«Mai tinc problemes enlloc, potser el meu físic hi ajuda»

En quedar tercer li vénen ganes de repartir bufetades al jurat, vostè que pot?

Nooo, sóc una persona molt pacífica. M’agrada molt el respecte. Mai tinc problemes enlloc. És clar que, potser el meu físic hi ajuda (riu).

Jo no em buscaria problemes amb vostè, ben cert.

Sóc molt protector de la gent que estimo, això sí.

Quan es va adonar que li agradava això de marcar múscul?

En la meva joventut no hi havia Internet, vaig néixer el 1974. No sé si vostè recorda la revista TP.

Teleprograma, i tant.

Hi havia una foto d’un senyor que s’havia de pintar, un tio que estava fort. Jo veia allò amb 8-9 anys, i m’agradava. No sé ni el perquè, però jo ja volia estar fort.

I a fe que s’hi ha dedicat.

Primer vaig practicar cinc anys karate. I quan a 18 anys vaig tenir l’oportunitat, vaig començar a anar a un gimnàs a fer peses. I fins ara. No ho he deixat mai, fa trenta anys que entreno.

S’agrada quan es mira al mirall?

Molt. Em sento segur. I venc una imatge molt bona del meu negoci.

Com a publicista d’un gimnàs no té preu, això està clar.

Pensi que tinc 48 anys. I cada vegada estic millor, i en aquest esport això és el que costa. Perquè a vint anys tothom pot estar fort i en forma. Però quan t’acostes als cinquanta, no és fàcil.

Què m’ha de dir, a mi.

A més estic millorant. Estic molt millor ara que fa deu anys. Sóc un altre.

Arribarà un dia que anirà a menys.

Ho sabré quan arribi.

Però ja tenim una edat, un dia el cos començarà a decaure. Es deprimirà?

Quan decaigui, entrenaré d’una altra manera. Dins de l’edat que tingui, sé que estaré bé. Miri, jo he perdut pare, mare i una germana, per tant, sé el que són les coses greus de la vida. La vida són cicles. Un dia hauré de deixar d’entrenar com ara, i un altre dia marxaré com ells.

Beu alcohol?

Mai he begut ni he fumat ni m’he drogat. Com a molt, prenc suplements vitamínics que necessito en aquest esport, per la meva edat. Per augmentar la testosterona i el sistema immunitari. Aquest esport es practica 24 hores al dia... amb l’alimentació. De peses en faig quatre dies a la setmana, un parell d’hores al dia.

Em deixa parat. Només?

Com més gran et fas, més veus que l’important és el descans i els bons hàbits.

Imagino que res de sortir de nit.

Només quan tinc cita amb alguna noia.

Celebro saber que almenys això no li està vetat. No s’espanten, les noies?

Quan em veuen despullat s’enamoren més (riu).

Quan entra en algun lloc, nota mirades de la gent?

I tant. Ahir vaig anar amb pantaló curt i samarreta de tirants a l’Espai Gironès.

Vostè és un exhibicionista!

No, home, és que estava entrenant i no tenia temps de canviar-me. I és clar, és un espectacle: gent que mira, gent que em ve a dir que mai havia vist algú així, d’altra que em pregunta com ho faig... De tot.

Va a la platja?

M’encanta. He lligat molt, a la platja. I intentaré lligar sempre.

Amb homes suposo. Un cos així agrada molt als gais.

(Riu) Ui, no s’ho pot imaginar, m’han proposat de tot. M’ho agafo bé, no passa res. Si fos gai, no me n’amagaria. Però sap què passa? M’agraden molt les dones.

Justament ara és l’època de gent que vol estar guapa a la platja i pretén que la posi bé d’avui per demà. Què els diu?

Que això no és Lourdes. Però jo em veig capaç de fer que en dos mesos una persona canviï.

Fins quan es veu fent posturetes davant d’un jurat, en campionats?

Fins que em mori, si puc. Si en la vida no tens un al·licient, què et queda? Anar de la feina a casa? Anar al bar?

Home, el bar està bé

Jo, des que em llevo, ja tinc el dia programat, sóc com un robot, 365 dies a l’any.