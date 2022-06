El Garatge Plana Girona va anunciar ahir la continuïtat del capità Àlex Grau, que amplia el contracte per un any. «Prendre aquesta decisió ha sigut molt fàcil perquè aquí m’hi sento com a casa des del primer dia. M’hi sento còmode i tinc ganes de continuar-hi un any més», va explicar Grau.