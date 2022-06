Girona és al 15è lloc del rànquing històric ACB amb 731 partits

Girona, de la mà de l’antic Akasvayu, continua sent una plaça històrica de la lliga Endesa ACB tot i que fa 14 anys de la desaparició d’aquell projecte. A tres dies d’un possible retorn de la ciutat a l’elit del bàsquet masculí de la mà del club fundat per Marc Gasol el 2014, els 731 partits que va disputar a la màxima categoria el CB Girona el tenen situat al lloc 15 del rànquing ACB. I si féssim cas als partits guanyats (330), es pujarien 3 llocs a la classificació per ser dotzens. Dels 14 clubs que apareixen per davant de l’Akasvayu en número de partits jugats, només l’Estudiantes (rival a la Final Four) i el Valladolid actualment no competeixen a la lliga Endesa. Els col·legials busquen tornar a l’elit un any després de perdre la categoria, mentre que el projecte de Valladolid va enfonsar-se i ara la ciutat castellana, com Girona, té un equip a la LEB Or, en el seu cas, amb el suport del futbol, que precisament, ha aconseguit tornar a Primera.

El CB Girona va jugar 20 temporades seguides a l’ACB des que hi debutés la campanya 1988/89 amb Gavaldà d’entrenador. Aquella temporada es va perdre la categoria però es va poder mantenir amb la compra de la plaça sobrant per la fusió del Granollers i l’IFA Espanyol. Aleshores sí l’equip sempre va acabar salvant la categoria, com a mínim, tot i patir de valent en els play-off de permanència del 1994 (Osca) i 1995 (Breogán), en un Fontajau acabat d’inaugurar.

EL TOP20 HISTÒRIC DE PARTITS A LA LLIGA ACB 1. R. MadriD, 2.193 2. Barça, 2.180 3. Joventut, 2.043 4. Estudiantes, 1.991 5. Bitci Baskonia, 1.769 6. BAXI Manresa, 1.545 7. Unicaja, 1.450 8. València, 1.252 9. Valladolid, 1.154 10. Coosur R. Betis, 1.137 11. Gran Canària, 1.127 12. UCAM Múrcia, 831 13. Breogán, 828 14. Urbas Fuenlabrada, 818 15. Akasvayu Girona, 731 16. Lenovo Tenerife, 621 17. Surne Bilbao, 591 18. Amway Saragossa, 525 19. BFI Granollers, 496 20. Casademont Saragossa, 447

Ara la ciutat, de la mà del Bàsquet Girona, és a dos triomfs de tornar a l’ACB, en una Final Four que es resoldrà aquest cap de setmana amb l’avantatge de jugar-la a casa. Primer caldrà superar el Lleida a semifinals, i tot seguit, en una hipotètica final, el vencedor de l’Estudiantes-Palència. Si Girona és plaça històrica de l’ACB, què no dir de l’equip madrileny, que ocupa el quart lloc del rànquing històric (1.991 partits) només superat per Reial Madrid, Barça i Joventut.

En aquesta classificació històrica de la Lliga Endesa hi apareixen els 76 clubs que han format part de la categoria, fos com a ACB, o com a Primera divisió. Dels quatre equips que jugaran la Final Four de la LEB en busca de l’ascens un, l’Estudiantes, és històric de la màxima categoria. Mentrestant, Girona i Lleida, amb clubs diferents, busquen el retorn. La capital del Segrià, amb l’antic Plus Pujol, apareix en el lloc 50 del rànquing amb 140 partits disputats a l’elit. Palència, per la seva banda, no hi ha jugat mai.

En cas d’ascens, el Bàsquet Girona computaria des de zero en el rànquing històric de l’ACB perquè és un club nou, creat el 2014, que no té res a veure amb l’antic CB Girona (que va competir relacionant el nom a marques com Valvi, Casademont i Akasvayu). En tot cas, la ciutat tornaria a sumar partits a la màxima categoria del bàsquet masculí, on 14 anys després d’haver-ne desaparegut, continua sent entre els principals referents de la història.