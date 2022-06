Dani Alves no vestirà la samarreta del Barça la temporada vinent. El club així li ho havia comunicat uns dies enrere i el propi jugador va fer-ho públic ahir a la tarda a les xarxes socials. El brasiler va donar per tancada la seva segona etapa en clau blaugrana amb un emotiu vídeo i un missatge. Han sigut vuit temporades al club i l’última experiència va començar el passat mes de novembre, quan va aterrar al Camp Nou per donar un cop de mà al projecte liderat per Xavi Hernández des de la banqueta. Va acabar participant en 14 partits de Lliga, mentre que no va ser inscrit en competició europea.

«Han sigut més de vuit anys dedicats a aquest club, a aquests colors i a aquesta casa. Però com tot a la vida, els anys passen, els camins es desvien i les històries són escrites per algun moment en llocs diferents», escriu, abans de repartir elogis a uns i altres. Les activacions econòmiques El Barça encara els darrers 15 dies de l’exercici 2021-2022 amb l’objectiu d’evitar tancar-lo amb pèrdues econòmiques i, per aconseguir-ho, la junta de Joan Laporta demanarà avui als socis compromissaris que li donin el vist-i-plau per cedir fins al 25% dels drets televisius de LaLiga i vendre fins al 49,9% de BLM, la companyia que gestiona les botigues. La votació es farà en una assemblea extraordinària que se celebrarà de forma telemàtica s a partir de 2/4 de 7 i a la qual estan citats 4.478 socis compromissaris de l’entitat. Com va reconèixer el vicepresident econòmic Eduard Romeu en diverses entrevistes, el FC Barcelona va camí d’incomplir el pressupost i les pèrdues econòmiques podrien arribar a ser de fins a 150 milions si cap operació hi posa remei abans del 30 de juny. En aquest sentit, tancar la cessió de fins al 25% dels drets televisius de LaLiga o vendre fins al 49,9% de BLM seria una vàlvula d’oxigen per a la greu situació econòmica del Barça, que a dia d’avui té uns fons negatius de 500 milions. Així, Laporta i la junta busquen que els socis compromissaris els donin permís per escometre amb urgència aquestes operacions, encara que la que sembla més viable que es completi abans del 30 de juny és la de la cessió de fins al 25% dels drets televisius de LaLiga a un tercer després de descartar la cessió a CVC dins del projecte LaLiga Impuls.