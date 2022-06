Tot just uns segons després que el Barça igualés a un la final de la Lliga Endesa amb el Madrid, després d’un partit agònic, el madridista Guerschon Yabusele no va poder contenir la tensió i es va encarar contra l’àrbitre principal Emilio Pérez Pizarro, cridant-li a escassos centímetres de la cara, fins i tot avassallant-lo i fent-lo retrocedir, per mostrar-li el seu malestar per les decisions dels col·legiats. Uns aficionats a peu de pista van intentar mediar.

Les pulsacions estaven disparades en alguns jugadors, com es va poder comprovar al túnel de vestidors amb les protestes del també madridista Rudy Fernández, mentre els jugadors blaugrana s’abraçaven per la seva soferta victòria. Cap d’aquestes accions va quedar reflectida a l’acta. Ni existeix constància que l’ACB, a través del jutge únic de la Federació, hagi de prendre alguna mesura disciplinària per l’acció totalment incomprensible i fora de lloc de Yabusele.

Protestes i crítiques

L’enuig dels jugadors madridistes es va fer visible a la pista, amb les accions de Yabusele i Rudy i també en la distància amb les crítiques del base madridista Nigel Williams-Goss, que es troba lesionat, i que es va despatxar a les xarxes: «Els àrbitres els donen el partit una altra vegada... Increïble. ¡No entenc això en absolut! ¡Que els equips decideixin qui guanya i qui perd!». El tècnic madridista Chus Mateo, que exerceix de primer entrenador des de l’infart de Pablo Laso, que continua recuperant-se, va intentar després treure ferro a l’assumpte. «No parlem dels àrbitres. Ells són els caps i valoren si hi ha hagut falta. Malgrat l’enuig per haver encaixat aquesta derrota, som ambiciosos perquè demostra el nostre caràcter», va assegurar.

❌ Esta acción de Guerschon YABUSELE deberia ser sancionada.



No se pueden permitir actitudes así en una pista de baloncesto.pic.twitter.com/Rqlp3ZmLVa — Fichajes Baloncesto (@fichajesbasket) 16 de junio de 2022

Els jugadors del Madrid van protestar molt una manotada clara de Brandon Davies a Causeur que els àrbitres no van sancionar i també l’última falta de Tavares a Cory Higgins, que va permetre a l’escorta nord-americà anotar els dos tirs lliures que van decidir el partit.

Indignació blaugrana

La indignació del Barça també s’ha disparat de forma exponencial en aquestes últimes hores per unes accions que no han tingut cap repercussió i que consideren intimidatòries de cara a la tercera trobada que es disputarà aquest divendres, ja en el Wizink Center (21 hores, #Vamos). A la pista madridista es jugaran els dos pròxims partits i els responsables del club blaugrana temen que tot el viscut pugui influir, d’alguna manera, en l’actuació dels col·legiats designats per a aquesta tercera entrega.

🏀🎙 Josep Cubells: "Entendemos que se tomarán todas las medidas para que este tipo de intimidaciones no vuelvan a suceder" pic.twitter.com/wgpCPBueKm — 🏆 Barça Basket (@FCBbasket) 16 de junio de 2022

«Vam detectar que hi va haver moments de molta tensió que després van derivar en actuacions de certa intimidació cap als àrbitres», va afirmar Cubells en un missatge difós aquest dijous pels canals de comunicació del Barça.

Cubells va criticar també el fet que no hi hagués constància a l’acta del partit. «Per a la nostra sorpresa, això no va ser transcrit a l’acta arbitral. Creiem que els àrbitres són fonamentals en el desenvolupament de qualsevol partit i, encara més, a la final de la Lliga Endesa. Creiem i estem segurs que es prendran totes les mesures perquè aquestes intimidacions no tornin a succeir en els pròxims partits d’aquesta final», va concloure Cubells.