El Garatge Plana Girona continua fent feina als despatxos per preparar la temporada 2022-23. El club va anunciar ahir la renovació de Marc Vázquez, que allarga el contracte un any més, fins al 2023. El resuenc complirà, per tant, el seu segon curs al conjunt gironí. «El Girona m’ha sorprès com a club, és molt familiar i, alhora, molt seriós. A més, té un projecte esportiu de futur», va dir el reusenc.

Marc Vázquez va comentar que la temporada passada «va ser difícil, sobretot al principi». Els gironins van acabar jugant-se la permanència en un derbi contra el Palafrugell, que no va poder evitar el descens. «Havíem de formar un nou grup tant a dins com a fora la pista. Ho hem aconseguit i hem assolit l’objectiu. Des del primer minut havia sigut la salvació», va afegir. El jugador va iniciar-se al Reus Deportiu fins arribar a debutar a l’OK Lliga. També va vestir les samarretes del Vilafranca i el Sandrigo italià. La temporada passada va fitxar pel Girona. A l’espera de més moviments, el club també va assegurar-se la continuïtat del capità Àlex Grau, mentre que Hugo Laguna i Gere Rovira no continuaran.