«Un mecenes americà presenta avui a Tossa de Mar un museu dedicat a Dalí». Aquest era el titular de la informació que Diari de Girona publicava a les pàgines de la secció Cultura el 16 de juny de 1998, en referència al projecte liderat per un llavors desconegut Dmitry Piterman. La notícia destacava també que «fonts de la Fundació Gala-Dalí de Figueres van reconèixer no saber res d’aquest projecte», que presumiblement havia de comptar amb més de 400 obres originals del geni empordanès. Va ser la carta de presentació d’un personatge que, amb el pas del temps, esdevindria un dels més controvertits i polèmics en el món del futbol espanyol, deixant la seva petjada al Tossa -on va establir la seva residència i en el qual va adquirir el club de futbol local- Palamós, Santander i Vitòria. Piterman va abandonar Espanya el 2007 deixant una llarga llista d’enfrontaments i causes judicials.

Després de 15 anys allunyat dels focus mediàtics, el programa Informe+ s’ha retrobat amb ell als Estats Units, on actualment resideix. El resultat d’aquesta conversa es podrà veure avui, a partir de les 22 h, al canal #Vamos de Movistar +. L’empresari aborda la seva polèmica arribada a Tossa de Mar, el seu pas pel Palamós, amb qui va aconseguir pujar a Segona B, i la polseguera aixecada quan es va posar al capdavant del Racing i l’Alabès. També aporta el seu punt de vista sobre el fet d’haver fet d’entrenador i president al mateix temps, malgrat que no posseïa el carnet oficial i explica com és avui el seu dia a dia. Informe + ha comptat amb el testimoni de diverses persones que van estar implicades en els projectes de l’empresari a Tossa, Palamós, Santander o Vitòria. Controvertit, atípic, únic...Piterman no deixava indeferent mai ningú. No ho va fer a Tossa abans d’aterrar al Palamós el 1999 amb un projecte que havia de tornar el club a Segona A, categoria que havia perdut cinc anys abans. Després d’una forta inversió, el 2002 el Palamós va pujar a Segona B i, el curs següent, es preparava per a l’assalt al futbol professional. Què va passar? Com a bon home de negocis, Piterman va veure l’oportunitat d’escurçar el camí a Primera i al gener del 2003 va comprar el Racing. D’allò ja en fa 19 anys. A Santander s’hi va endur el seu equip i els jugadors més destacats d’un degàque es desinflaria. A partir d’aquí, els xous i les polèmiques van ser constants a Santander i, després, a Vitòria, on es van accentuar encara més. A punt de fer-se vint anys del seu adéu a Palamós, i després d’una dècada fora del primer pla mediàtic, Piterman torna avui a escena.