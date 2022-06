El dia després que Lieke Martens confirmés el que era un secret a crits, que marxava al PSG, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge: Nuria Rábano. La lateral esquerrana, de 23 anys, arribarà lliure, després d’acabar contracte amb la Reial Societat, i cobrirà la baixes de Melanie Serrano, que es retira després de 18 temporades, i Leila Ouhabi, que es retrobarà amb l’excapitana blaugrana Vicky Losada al Manchester City.

L’anunci de l’arribada Rábano, que firma per dos anys després de la seva gran temporada a l’equip basc, s’ha produït hores després de l’adeu de Martens. «Guanyar la Lliga de Campions va ser un punt culminant absolut, així com guanyar el premi al Millor Jugador del Món de la FIFA com a jugador del Barça. Tanmateix, considero el meu temps en el Barça com el meu èxit més preuat dels últims cinc anys i ha sigut genial ser part de la història d’aquest club», comentava la neerlandesa.

La incògnita de Jenni Hermoso

La seva marxa és un cop dur per a la davantera de l’equip i fa més urgent encara la renovació de Jenni Hermoso, l’altra gran carpeta que queda per resoldre. El club, a més de l’arribada de Rábano, ha confirmat la tornada de les cedides Laia Codina (Milan), Emma Ramírez (Reial Societat) i Andrea Falcón (Llevant).

Qui no tornarà és l’altra cedida a l’equip valencià, Gio Queiroz, que va denunciar haver sigut víctima de conductes abusives al Barça. La FIFA va donar la raó al club després que la jugadora se saltés la quarantena per contacte estret de covid.