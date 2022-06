Girona, un denominador comú per a la família Rosa

De Rosa a Rosa han passat més de dues dècades. De Juan a Ignacio. Dues generacions marcades pel bàsquet. Una carrera més que acceptable, la del pare, amb temporades a l’ACB i una retirada, passada la trentena, quan les lesions li havien castigat ja massa els genolls. Un present notable i un futur prometedor el del fill, de només 22 anys i amb una projecció considerable; ingredients per convertir-se, qui sap, en un jugador interessant, que pugui consolidar-se a la màxima categoria. Els uneix una passió, també la sang i moltes vivències. Però el llibre de les experiències n’està a punt d’escriure una altra amb un denominador comú: Girona. Ignacio, forjat a la pedrera de l’Unicaja, però ara defensant l’escut del Força Lleida, busca l’ascens en la Final Four que se celebra a Fontajau i demà al vespre tindrà al Bàsquet Girona com a rival. I Juan, que de ben jove va ser captat per la Penya, va viure la seva primera aventura com a professional al Valvi d’Alfred Julbe. Al club s’hi va estar quatre temporades, temps que va dividir en dues etapes. Tota mena de records li han vingut al cap ara que el seu fill tornarà a aquella ciutat que coneix tan bé.

“Sempre m’ha explicat que a Girona s’hi viu molt bé. Moltes vegades em diu que allà hi feia això i allò, que és una ciutat increïble, molt maca i que té de tot. En sol parlar. Estic convençut que el seu pas per allà el va marcar i sempre té bones paraules”. Ignacio parla del seu pare, el mateix que, un cop va saber que Força Lleida i Bàsquet Girona s’enfrontarien a Fontajau, li va donar algun consell. “Em va dir que ho gaudís, que seria molt bonic, però que ho encarés com un partit més, sense mirar més enllà”. I afegeix: “Li va costar poc aconsellar-me algun lloc per menjar bé i dir-me a quines botigues hi podia anar a treure el cap”.

Juan, però, s’ho mirarà des de la distància. “No viatjarem, seguirem el partit per la televisió”, assegura. Animarà el seu fill, per descomptat. Ara bé, sempre li guarda un racó especial de la seva memòria al Girona. “M’hi vaig sentir molt a gust i el que és més important, vaig aconseguir fent un bon grup d’amics”. No només va compartir vestidor amb noms propis com els de Dusko Ivanovic, Darryl Middleton, Joaquim Costa o el ja desaparegut Matt White, entre d’altres. Sinó que va guanyar-se l’estima i la confiança de, per exemple, Jordi Pardo, amb qui va mantenir una bona relació.

Rememora Juan els seus inicis a Badalona i el salt posterior al Valvi de la mà de Julbe. “Vam tenir equips de tota mena però hi vaig anar jove. I com jo n’hi havia d’altres. Érem lluitadors i ambiciosos, però encara havíem d’aprendre moltes coses”, rememora. Com també té temps per parlar del “bon ambient de bàsquet” que hi havia. Primer a Palau i més tard, a Fontajau, on també hi va jugar. “Aquell pavelló és l’hòstia”, diu sense embuts. No van coincidir, però el seu germà Luis, tiet d’Ignacio, també va deixar-se caure per Girona una temporada. La 1993/94, amb poca participació, això sí. Un altre Rosa al Valvi.

Tornant al present, ara el torn és per a la següent generació. Juan ja s’ho mira des de la distància i és Ignacio qui mira d’arribar el més amunt possible. “Sempre he aspirat al màxim i donar aquest primer pas, el de pujar a l’ACB, és una gran oportunitat per a mi”, diu. Fa referència a la Final Four d’aquest cap de setmana. Per pujar, toca guanyar dos partits. El primer escull, el Bàsquet Girona. “Ells no només són en Marc Gasol i prou. És el jugador que més visibilitat té, capaç de fer omplir els pavellons. I és clar que és fomut enfrontar-s’hi, perquè és qui és. Però tenen més armes. No ens podem centrar en només un jugador. Els seus bases són increïbles i, posició per posició, són molt bons. Gasol és el referent però la música no sona només amb el director, necessita que l’acompanyi tota l’orquestra”.

Considera que el fet de competir l’ascens a Fontajau pot jugar un punt a favor dels de casa però al mateix temps aquest fet els resta pressió. “Ens pot afavorir. Tota la temporada no hem sigut els favorits i això ens ha anat bé per aconseguir bons resultats”, diu. A quilòmetres de distància, el seu pare Juan també valora el duel d’aquest dissabte. “No és que l’eliminatòria sigui igualada, sinó que ho és tota la Final Four. I més, sent a només un partit. Pot passar de tot. Qualsevol desconnexió de tres minuts et pot passar factura. S’ho endurà l’equip que més concentrat estigui. El Bàsquet Girona té una molt bona plantilla, seriosa, i ha anat de menys a més. Però el Lleida és un equip jove, amb un bàsquet fresc i alegre”.

El pare d'Ignacio, Juan, i el seu tiet, Luis, van jugar al Valvi Girona a la dècada dels 90

I si se li estira una mica la llengua, acaba trobant les diferències, al seu parer, entre ell mateix i el seu fill. “En el futur serà molt millor jugador del que ho vaig ser jo perquè és molt més complet. Defensa bé, sap llegir el joc i pot jugar per dins i per fora. No només tira bé, sinó que agafa rebots. Jo tirava molt i defensava poc, la veritat”, diu. I recorda, fent una mica de memòria, con l’Ignacio es va acabar enganxant al bàsquet. “Jo no li he ensenyat res fins que no ha tingut 15 anys i m’ho ha demanat ell. No el vaig forçar a jugar. Va provar un munt d’esports”. És el mateix Ignacio que els enumera. “Sí, a casa se n’ha parlat sempre i gent com el meu pare o el meu tiet han sigut professionals, però vaig començar provant d’altres modalitats com la natació, el taekwondo, el piragüisme, el ciclisme… Fins que em va tocar el bàsquet. Jo recordo que era petit i anava al pavelló a veure els entrenaments del meu pare. Quan ho vaig provar em va agradar”. “I a més va fer un bon grup d’amics, això el va fer decidir del tot”, s’hi suma Juan.

Aquest dissabte, Ignacio es vestirà de curt i intentarà aportar el seu gra de sorra perquè el Força Lleida superi el Bàsquet Girona a Fontajau. S’ho mirarà per televisió el seu pare, Juan, i els records, en dansa des de fa ja uns dies, es multiplicaran. De Rosa a Rosa.