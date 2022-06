La il·lusió de Sada i San Emeterio per veure de nou Girona a l’ACB

Els problemes econòmics van ser el detonant perquè l’Akasvayu fes fallida i acabés bruscament la bonica història que tenia Girona amb l’ACB. Catorze anys després d’aquell desastre històric per a la ciutat, ha revifat l’esperança entre els gironins per tornar-hi aviat. El Bàsquet Girona comença demà la Final Four contra el Força Lleida a Fontajau i, si els de Jordi Sargatal són capaços d’imposar-se en els dos partits de l’eliminatòria, s’aconseguirà l’anhelat ascens. El principal responsable té nom i cognoms: Marc Gasol Sáez. El pivot havia format part d’aquella plantilla que va tocar el cel abans de desaparèixer el 2008 i sempre ha tingut clar que li vol tornar a Girona tot allò que li va permetre convertir-se posteriorment en una estrella de l’NBA.

La implicació de Gasol amb el seu projecte és màxima. Tanta, que no va dubtar en baixar al fang i jugar a LEB Or per conduir l’equip cap al somni de l’ACB. El pivot i president del club gironí ho comenta sovint amb els seus amics i excompanys a l’Akasvayu, Víctor Sada i Fernando San Emeterio. «A banda de sostenir econòmicament el projecte, que algú ho ha de fer, se n’encarrega personalment des del primer dia, i amb l’ajuda de molta gent, perquè tiri endavant. Té il·lusió i ganes que Girona torni a l’ACB, però fent les coses bé. No només a l’elit, sinó que està sumant forces perquè tothom vagi a una i la ciutat sencera respiri bàsquet. La unió de la base amb l’Uni n’és un exemple», assegura l’exbase. Per la seva part, San Emeterio diu que «el que està fent en Marc pel club, independentment de l’ascens o no, té molt mèrit. Està retornant l’estima pel bàsquet a la ciutat i l’afició. Crec que pel bàsquet espanyol aniria bé que el projecte continuï cap amunt. A més, és global i sostenible. Estic content».

Mai han perdut la pista de l’actualitat del Bàsquet Girona, però reconeixen que des que Gasol n’és jugador s’hi fixen molt més. «Ara miro més detalladament les estadístiques. L’equip ha fet un canvi molt gros amb l’arribada d’en Marc, a part que també es van fer un parell de fitxatges. Han combinat experiència amb joventut. Els veig bé i en creixement constant, malgrat que al llarg de la temporada en Marc no ha estat al cent per cent per molèsties musculars», apunta Sada. L’exaler de Santander afegeix que «quan en Marc va decidir jugar-hi encara ho he seguit amb més interès. Des que ho va fer, la ratxa hi és i tenen les seves opcions per aconseguir l’ascens».

Ambdós destaquen la «dificultat» de jugar-s’ho tot a un partit en la Final Four, però confien en els de Sargatal. «A sobre és a Girona. Pot passar qualsevol cosa i els altres equips també són bons, tot i que Fontajau sempre és un factor diferencial. Nosaltres vam jugar-hi la FIBA Cup i la vam guanyar. L’empenta del públic es nota, és el sisè jugador. També pot passar que es noti més la pressió, encara que dubto que els vagi en contra», considera Sada. Mentre que San Emeterio valora que «més enllà dels números, en Marc ha fet que l’equip millori en defensa amb intimidació i saber estar. Estan en bona línia. Si es preparen bé i controlen el factor emocional de jugar a casa, amb jugadors experimentats com en Marc, Txemi, Sàbat o Franch, tindran prou sang freda per gestionar la situació».

Després de viure una de les millors etapes de la seva carrera a Girona, l’esfondrament de l’Akasvayu va deixar a tots dos amb una sensació «agredolça» perquè tot plegat «va acabar molt malament». «Malgrat que vam fer molts esforços, se’ns va escapar. Ens il·lusiona que Girona pugui tornar a l’ACB i tenim esperança que s’aconsegueixi. Això és bo, però cal mantenir els peus a terra per continuar picant pedra com fins ara», expressa Sada. «Girona sempre ha respirat bàsquet, va ser un històric i l’afició té dret a recuperar-lo amb un club que té les bases sòlides des dels fonaments», apunta San Emeterio. El càntabre no podrà ser demà a Fontajau, on sí que hi traurà el cap Sada per tornar a vibrar, encara que sigui des de fora la pista, amb el joc de Gasol.