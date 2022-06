El nom de Joaquim Vidal va estretament relacionat amb el bàsquet gironí. Primer perquè va ser peça clau, com a patrocinador i president, per l’ascens i consolidació del Valvi a la lliga ACB. I tot seguit perquè encara avui, i des de ja fa uns quants anys, patrocina l’Uni Girona a través de la marca Spar. Vidal, que explica joiós que té «la pilota firmada per tots els jugadors d’aquell ascens contra el Cajamadrid a Palau» el 7 de maig de 1988, assegura que veu el projecte del Bàsquet Girona de Marc Gasol «molt sòlid», ara que està a les portes de tornar la ciutat a l’elit masculina d’aquest esport, d’on en va sortir fa 14 anys amb la desaparició de l’Akasvayu.

«En Marc sempre ha dit que vol tornar a Girona tot allò que la ciutat li va donar quan jugava aquí i ho està aconseguint», assegura l’empresari, que considera «un acte d’admiració» l’esforç que el pivot ha posat al club, tant com a president i fundador com, des de fa uns mesos, també fent de jugador. Mirant enrere, Joaquim Vidal recorda que aquell primer ascens del Valvi a l’ACB va generar «emoció i il·lusió» perquè es va aconseguir «contra el rival que ningú volia, i que era molt potent». Així després de perdre el primer partit a Palau rememora com en el segon, a Alcalà, «ells ja pràcticament ho veien fet, però vam guanyar, vam forçar el desempat, i a Girona de nou Palau, ple de gom a gom, va conduir-nos com a la victòria i l’ascens». Ara, demà, la ciutat pot tornar a l’ACB, però també, a la Primera divisió de futbol: «pot ser un dia històric. Si s’aconseguís, Girona sortirià a tot arreu, seria un referent esportiu d’elit, sense oblidar l’hoquei o el patinatge». «El millor Jawara es podrà veure aquest cap de setmana»