Llum verda a les famoses palanques econòmiques del Barça, que han de potenciar la malmesa economia del club per afrontar el futur a curt termini amb garanties. La junta directiva blaugrana va aconseguir ahir l’aval dels seus socis i sòcies després d’una llarga assemblea que va reunir un total de 830 compromissaris i que va durar al voltant de tres hores i mitja

«Quan vam arribar, ens vam trobar un club que era com un Ferrari, però sense benzina i amb el motor gripat. Amb les primeres mesures que vam prendre vam aconseguir engegar el cotxe. Ara, si els socis i sòcies ens autoritzen a activar les palanques econòmiques, podrem fer que el cotxe estigui a punt per ser a la línia de sortida i amb opcions de guanyar», va declarar el president Joan Laporta abans d’iniciar les votacions, el moment més esperat. En la primera, es va aprovar la venda d’una part de l’explotació del negoci de la societat BLM, que es traduirà en un ingrés d’entre 200 i 300 milions d’euros. En seran uns 500 després que també s’acceptés la venda d’un percentatge màxim d’un 25 per cent dels drets televisius dels partits de Lliga per un període que no serà superior als 25 anys.