El triomf de l’Akasvayu contra l’Estudiantes que va obrir el camí per conquerir la FIBA Cup

La primera vegada que Marc Gasol va insinuar que si hi havia opcions de dur a Girona la Final Four de la LEB Or, amb un ascens a l’ACB en joc, no ho dubtaria, va recordar que a la ciutat «en tenim un bon record» d’aquestes competicions. Parlava del triomf de l’Akasvayu 2006/07 a la FIBA Cup, amb ell formant part de la plantilla i Svetislav Pesic a la banqueta. Aquella Final a Quatre també es va jugar a Fontajau, com des d’avui la de la LEB Or, i se la va endur l’equip local contra els ucraïnesos de l’Azovmash de Mariúpol (ciutat tristament famosa els últims mesos per la devastació que hi ha provocat la guerra). Però encara n’hi ha més: l’Estudiantes, un altre dels aspirants a pujar a l’ACB aquest cap de setmana, també hi era en aquella Final Four i precisament va ser l’equip que eliminat per l’Akasvayu en les semifinals.

Es pot dir que no hi va haver partit, tal i com reflecteix el marcador final (89-58). La clau va ser en una sortida fulminant dels gironins, que pressionant a tota la pista des del salt inicial van trencar els esquemes del rival. Abans d’acabar el primer quart l’Akasvayu ja doblava l’Estudiantes (22-11), i amb un parell de parcials d’11-0 i 13-0 al segon i al tercer quart van tenir el partit resolt. Arriel McDonald, amb 21 punts (5 triples) va liderar els gironins. Aquell dia Marc Gasol en va aportar 9. A la final l’Akasvayu es va desfer de l’Azovmash (79-72) davant 4.900 espectadors. El pavelló no es va omplir perquè els seguidors d’Estudiantes i Virtus Bolonia, eliminats a semifinals, no es van quedar a veure el partit definitiu. Fan Zone Música, foodtrucks, zona infantil i pantalla gegant a les Ribes del Ter de 12 del migdia a 23h Avui i demà Fontajau torna a ser escenari d’una Final Four, en aquest cas, de la LEB Or, amb un ascens a l’ACB en joc. A banda de l’activitat esportiva també n’hi haurà de lúdica a l’exterior del pavelló, en concret al parc de les Ribes del Ter. Allà s’hi ha instal·lat una Fan Zone que estarà oberta de 12 del migdia a 23h amb foodtrucks, música, activitats infantils i pantalla gegant per seguir els partits en cas que no s’hagi pogut aconseguir entrada. Girona s'engalana El pont de les Peixateries Velles i la Catedral mostren el seu suport al Girona i al Bàsquet Girona La possibilitat de viure demà un doble ascens a Primera i a l’ACB té tota la ciutat revolucionada. Ahir al pont de les Peixateries Velles s’hi va instal·lar una pancarta gegant de suport a tots dos equips amb el lema «Som-hi Girona» i la «o» del nom de la ciutat substituïda pels escuts. A la nit la Catedral va aparèixer iluminada amb els logos dels dos clubs. Molta gent que passejava pel Barri Vell va quedar impactada per les iniciatives. Ple d'aficionats Els seguidors d’Estudiantes, Palència i Lleida desembarquen a Girona per la Final Four El Bàsquet Girona tindrà suport majoritari de l’afició, perquè la zona reservada al club es va esgotar de seguida i molts seguidors van comprar abonaments a les zones «neutrals». Però la resta d’aspirants a l’ascens també es faran sentir a Fontajau. El Lleida desembarcarà amb 1.500 persones, mentre que es calcula que Estudiantes i Palència tindran una representació menys nombrosa, de centenars de seguidors. Per altra banda els partits de la Final Four es podran seguir per Esport 3, LaLigaSportstv i Movistar Deportes. Els primers minuts de la final a Esport3 coincidiran amb una possible final de la Lliga de Campions del Barça d’handbol, que avui juga amb el Kiel.