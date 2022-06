El tècnic del Bàsquet Girona Jordi Sargatal ha donat poques pistes sobre l'estat físic de Marc Gasol, que s'ha retirat al tercer quart als vestidors per una mala caiguda. Uns minuts més tard ha tornat, a la banqueta, amb gel al genoll, i ja no ha tornat a jugar. "Estem valorant el seu estat, no sé res més. Veurem què pot fer i què no pot fer demà", ha assegurat el tècnic. Sargatal ha considerat que la sortida del pivot del partit ha permès que hi entressin Carrera i Badji, del Lleida, i que això ha permès als del Segrià retallar diferències. Tot i això, però, ha subratllat que el seu equip "ha seguit treballant bé" malgrat haver perdut el seu referent.