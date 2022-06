El Garatge Plana Girona va fer oficial ahir la renovació de Carles Sánchez Litus fins al 2023. D’aquesta manera, el jugador continuarà com a mínim un curs més al club gironí. «Aquest any la lesió no em va ajudar gaire, però ja estic recuperat. Tinc ganes de fer un pas endavant», va explicar Litus.