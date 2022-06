L’elit té dos llocs guardats per a l’esport gironí

Girona té aquest cap de setmana una oportunitat històrica de situar-se a l’epicentre esportiu del país com una de les poquíssimes ciutats que tenen un club a les màximes categories de diferents esports. El millor dels escenaris i el somni d’una demarcació és que demà al vespre el Girona FC i el Bàsquet Girona siguin equips de Primera Divisió i de Lliga ACB, respectivament i s’afegeixin a l’Spar Girona i al Garatge Plana Girona CH, que ja competeixen a l’elit fa temps. Diu la llegenda, i la història així ho corrobora, que «quan el futbol va bé, el bàsquet no; i al revés, quan el bàsquet rutlla, el futbol és una ruïna». Així ho expliquen els que ja seguien el Valvi quan va assolir l’ascens a l’ACB, un 7 de maig del 1988. Només una setmana després, el Girona FC certificava el descens a Tercera. A partir d’aquí vindrien vint anys consecutius de bàsquet de màxim nivell a Fontajau amb noms de luxe com Ivanovic, Pardo, Curry, Murphy, Corchiani, Laso, Trias, Myers, Panko, Okulaja o Middleton, entre molts altres i Fontajau gaudint com mai de tres participacions a la Copa Korac, una final de la ULEB i un títol de la FIBA Cup. Mentrestant, el Girona FC navegava entre Segona B i Tercera perdent cada cop més pistonada entre la massa social a la ciutat.

Si bé el Girona FC va tocar amb la punta dels dits la Segona A l’any 1992 amb la famosa promoció d’ascens fallida al camp del Salamanca, el club va entrar i instal·lar-se en una deriva de mediocritat que el va dur a tastar fins i tot la Primera Catalana (1997-99). Mentrestant, A Fontajau les coses rutllaven i, el Girona Gavis s’estrenava en un play-off pel títol (1999) i estrenava participació europea a la Copa Korac.

A principis de la dècada del 2000, a Montilivi es respiraven aires de canvi. L’entrada a la presidència de la família Roche va suposar un revulsiu que va permetre tornar l’equip a Segona B (2002-03) i somiar amb fites majors. Tot se’n va anar en orris un parell d’anys després amb l’inesperat descens, altre cop, a Tercera (04-05). Paral·lelament, aquell 2005, i en plena boom del totxo, aterrava Akasvayu a Fontajau. Ho feia amb un projecte faraònic amb primeres espases com Raül López, Fran Vázquez, Dueñas, o Salenga, entre altres. Un any més tard vindrien Marc Gasol, Mc Donald, Fucka o Thornton liderats per Svetislav Pesic a la banqueta. La Copa ULEB va ser el punt àlgid d’un projecte que, de mica en mica, va quedar clar que era un gegant amb peus de fang. El 25 de juliol del 2008, Akasvayu no podia afrontar el deute de 6’5 milions, renunciava a l’ACB, vint anys després, entrava en fase de dissolució.

Els de Míchel disputaran la tercera final seguida, aquest cop a fora, després de perdre les dues darreres a Montilivi

Poc més d’un mes abans de la fallida d’Akasvayu i l’adéu del CB Girona, a Montilivi s’hi havia instal·lat el somriure. L’equip acabava de pujar a Segona Divisió i recuperava el futbol professional, cinquanta anys després. A partir d’aquí, el Girona FC s’ha consolidat a la Lliga i ha tastat la Primera mentre a Fontajau, el Sant Josep intentava mantenir la flama a LEB Bronze. El projecte va arribar a LEB Or però els problemes econòmics van fer-lo insostenible i el bàsquet masculí d’elit va desaparèixer el 2013.

L’entrada del Girona FC City Football Group ha permès al club gaudir d’una salut econòmica inèdita i convertir-se en un fixe entre els aspirants a pujar a Primera. El 2017 ho va aconseguir i en la darrera dècada ho ha intentat cinc cops més. Demà a Tenerife, disputarà la tercera final consecutiva per intentar el retorn a la màxima categoria. Mentrestant, el bàsquet masculí ha hagut d’esperar el retorn del fill pròdig, Marc Gasol, per tornar a treure el cap a l’elit. El pivot de Sant Boi va impulsar el Bàsquet Girona el 2014 i, tres anys després, va crear un equip sènior a lliga EBA. A partir d’aquí, l’equip ha anat guanyant categories fins a arribar a LEB Or i, ja amb Marc Gasol vestit de curt, s’ha plantat a la Final Four per ascendir a l’ACB.

En l’any del retorn de Marc Gasol, el Bàsquet Girona ha recuperat la il·lusió per tornar a estar a la Lliga ACB

La d’aquest cap de setmana, doncs, és la primera oportunitat de la història perquè Bàsquet Girona i Girona FC trenquin la llegenda que diu que són incompatibles a l’elit i facin el salt a la màxima categoria. L’equip de Jordi Sargatal té avui el primer escull, el Lleida, a Fontajau. Un triomf dibuixaria un diumenge de somni amb una tarda-vespre d’emocions fortes amb dues finals per a tocar el cel. Estudiantes o Palència serien el rival del Bàsquet Girona, mentre que a Tenerife, el Girona FC de Míchel intentarà conquerir l’Heliodoro Rodríguez López per recuperar la categoria perduda fa tres anys i tornar a ser de Primera Divisió.