Als despatxos de l’Olot van per feina. El club va anunciar ahir les renovacions d’Oriol Ayala i Arnau Forés, que s’estrenaran a Segona RFEF amb l’ascens dels garrotxins.

Ayala complirà la seva segona temporada consecutiva a l’Olot. El curs passat va ser irregular per al central gironí a causa dels problemes musculars, però va disputar un total de 20 partits -15 dels quals com a titular- i va marcar un gol. «Estic molt content que l’Olot i jo continuem fent camí junts perquè per mi és un orgull representar aquest club i els seus valors. Desitjo que comenci ja la temporada per demostrar de què som capaços. Segur que farem un gran paper en la nova categoria», va dir Ayala.

A més a més, l’Olot també va lligar el jove Arnau Forés. El davanter de Sant Gregori, de 19 anys, tindrà fitxa del primer equip després de debutar-hi el curs passat a Tercera RFEF. Després de tancar l’etapa de juvenil -l’any passat competia a Primera Nacional-, Forés viurà la primera experiència en el futbol amateur malgrat haver-lo tastat la temporada passada.

Amb la renovació de Forés, l’Olot deixa clara la seva aposta pels futbolistes del seu planter. I és que fa uns dies va assegurar-se la continuïtat de Guillem Terma.