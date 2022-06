Em pot explicar quin és l’ambient del vestidor a poques hores del partit més important de la temporada?

Sento que estem preparats. Som conscients que al davant hi tenim un veritable repte amb aquesta Final Four, però preferim anar pas a pas. Primer, fent bons entrenaments dia rere dia per arribar-hi de la millor manera possible.

El primer assalt, contra el Força Lleida. Què me’n diu del rival?

El Lleida és un molt bon equip. Començant pel seu entrenador, que és molt bo, i seguint pels seus jugadors. Competeixen bé a nivell individual i també com a col·lectiu. Per això li dic que és un repte. Ara, a mi m’encanten els reptes.

Què és el més perillós del rival?

Disposa de jugador molt físics i atlètics, juguen molt bé al pick and roll, a part de disposar de molt bon tiradors. El Lleida presenta més d’una cara, no et pots fixar en només una versió. És un bon equip i és per això que hem d’estar el més ben preparats possible.

Jugar a Fontajau és positiu?

Per descomptat. Qualsevol equip prefereix jugar a casa i no pas a un altre lloc. Coneixem la pista, tindrem a bona part de la nostra gent. Però això no vol dir que ho tinguem tot a favor. Que ens ajuda? És clar que sí. Però hem de centrar-nos a fer el nostre bàsquet i no fixar-nos només en això.

Se senten favorits per viure aquesta Final Four a casa?

Jo no ho penso pas, això. Es jugués a Lleida, a Madrid o on fos, ho prepararíem de la mateixa manera i saltaríem a la pista com ho farem el dia del partit.

Diu vostè que l’equip està preparat per afrontar el repte. I Karamo Jawara?

És per això pel que treballo i m’esforço. M’encanta jugar partits d’aquesta envergadura. Ja m’agrada quan és una jornada de Lliga, doncs encara més si es tracta d’una Final Four i hi ha un ascens en joc.

Les lesions li van fer la guitza al principi de la temporada. Això ja és passat?

Sí, sí. Per sort tot això ja ha quedat enrere i em trobo molt bé. Vull agrair la feina del cos tècnic, dels fisioterapeutes i també dels preparadors físics. Tots ells m’han ajudat moltíssim.

Com valora la seva temporada?

Al principi tot em va costar una mica més per culpa de les lesions, especialment pel problema que tenia a l’esquena. No em sentia bé, no podia ser jo mateix. Amb paciència, dia a dia he anat guanyant i un cop m’he trobat bé, ja he pogut jugar a un nivell acceptable i cada cop més sentit millor.

Està en el seu millor moment?

No, el meu millor moment es podrà veure aquest cap de setmana.

La seva línia és ascendent i també la de l’equip, que ha anat de menys a més.

Sí, per descomptat. Realment l’inici va ser força dolent, marcat sobretot per les lesions. Perdíem molts partits fins que el Big Boss va decidir baixar a la pista i donar-nos un cop de mà. Amb en Marc Gasol cadascú de nosaltres s’ha convertit en millor jugador.

Quan fitxa pel Bàsquet Girona, a l’estiu, s’hauria imaginat jugar mai al costat del «Big Boss», com vostè l’anomena?

No, mai! Per mi, poder-lo conèixer ja va ser impactant. És més, quan em va començar a seguir al Twitter, ho explicava a tothom. «Ei, en Marc Gasol em segueix al Twitter!». I jo ben content. Després he pogut compartir moltes més coses i ara som companys de vestidor. És maco, proper, una bona persona. El considero com un germà gran, que m’ajuda quan ho necessito. I sí, en un primer moment et sorprens a tu mateix entrenant i jugant amb algú com Marc Gasol, però ara ja ho he interioritzat.