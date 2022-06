Això ja ho tenim aquí. Estan preparats?

Sí, tot i que aquestes dues setmanes sense competir s’han fet una mica llargues. Tenim moltes ganes de jugar.

Qui els ho havia de dir a la tardor, veient la dinàmica de l’equip.

L’inici va ser bastant dolent, vam tenir problemes de lesions. Però l’equip ha canviat completament la cara. Hem fet un pas endavant, sobretot en defensa.

En una Final Four quin és l’aspecte fonamental que s’ha de dominar: físic, tàctica, ment...?

Una mica tot. Té moltíssima importància el cap. Tots els equips estem molt treballats. Ara toca arribar bé mentalment, amb confiança. Saber que allò que s’ha treballat té un propòsit. El nostre és guanyar el Lleida i estar més a prop de l’objectiu.

La semifinal està al cinquanta per cent?

Ells han acabat per sobre nostre a la classificació. Sí que és veritat que hem fet una segona volta molt i molt bona. Serà complicat. És un rival físic, dur i ve amb més ritme competitiu que nosaltres.

Jugar a Fontajau els fa ser favorits o els multiplica la pressió?

Ens és una mica indiferent. No veig l’equip amb tensió ni pressió. L’avantatge és que són les nostres anelles, amb els quals portem tota la temporada entrenant i sembla que la gent a Girona s’està movent bastant i hi haurà força afició de vermell a les graderies.

Expliqui’m això de les anelles. Pot ser tan determinant?

Sí. Les referències amb el camp. Hi ha pistes amb una il·luminació diferent. Aquí ho tenim més apamat. És un punt a favor nostre, la veritat.

Què me’n diu del Força Lleida?

Ha fet una temporada molt i molt bona. Ha encertat molt amb els fitxatges, amb les cessions de nanos joves que han estat molt importants. Sobretot Juani Marcos està fent un play-off molt i molt bo. És un equip ben treballat, amb un bon entrenador, que sap com estudiar els oponents i potenciar els avantatges del seu grup.

Vostè ja ha viscut un ascens a l’ACB. Equival a un títol?

És més que un títol! Tant de bo siguem capaços d’aconseguir-ho, tot i que primer hem de guanyar el Lleida. He tingut la sort de viure un ascens, una altra Final Four on les coses no m’han sortit del tot bé. Així que aquesta vegada vull el premi gros.

Un altre club català a l’elit seria molt benvingut.

Com més, millor, és clar. A més a més a Girona s’estan fent les coses bé, amb una base sòlida i una línia de treball ascendent.

Vostè com arriba a aquest moment transcendent de la temporada?

Em trobo bé, en bona forma, amb ganes de competir i donar un cop de mà per intentar aconseguir l’objectiu. Físicament em trobo bé i mentalment estic preparat.

Acabi com acabi, està satisfet del seu paper d’aquest curs a Girona?

Després de dos anys jugant a l’estranger m’he trobat força còmode. Venint aquí he fet un pas important en la meva carrera. M’identifico molt amb aquest projecte i espero seguir aportant el que pugui per fer que el club continuï creixent.

Que s’identifiqui tant amb el Bàsquet Girona vol dir que hi continuarà la propera temporada es pugi o no?

Sí, sí. Tinc ganes de quedar-me. Estic molt content aquí. L’estabilitat que em dona el Bàsquet Girona sé que enlloc més la podré trobar. M’agradaria seguir aquí.

Què significa comptar amb algú com Marc Gasol a la plantilla?

Ho posa tot molt més fàcil. Des que va fitxar s’ha vist que l’equip ha fet un canvi de cara radical. Ens dona molta seguretat i tranquil·litat, sobretot al darrere. Si pressionem una mica més, ens cobreix els espais. És un veritable líder.