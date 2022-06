Girona ha viscut aquest diumenge un doble acens històric a l'elit de l'esport. El Girona FC torna a Primera Divisió i el Bàsquet Girona a l'ACB. La celebració amb les aficions serà conjunta. S'ha previst una rua amb la participació dels dos equips amb parada a la plaça del Vi i final a l'Estadi de Montilivi. Segons ha avançat TV3, la rua comenaçaria a les 7 de la tarda a l'estadi del Girona FC, on un autobús amb els jugadors blanc-i-vermells enfilaria camí del pavelló de Fontajau, on s'hi sumaria l'autobús del Bàsquet Girona. Tots dos desfilaran pel centre de Girona fins la plaça del Vi, on seran rebuts per les autoritats a l'ajuntament. Els dos equips es dirigiran als aficionats des del balcó. A continuació, segons la informació de TV3, es farà el recorregut invers fins a Fontajau i Montilivi, on la festa de celebració s'allargaria fins a la mitjanit.