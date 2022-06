Ambient, calor i ple d’il·lustres a Fontajau: de Sada a Middleton

Girona va tornar a viure ahir una jornada de calor sufocant, que a Fontajau, tant a dins com a fora, va semblar multiplicada per mil. Ple amb més de 5.000 persones (un miler llarg, de Lleida, que també van posar la seva nota de color a la grada), les cues al bar per adquirir beguda i els vanos eren a l’ordre del dia. Mentretant a la Fan Zone durant moltes hores directament no s’hi podia estar per la calor, tot i que a partir de les sis de la tarda, a mida que s’acostava l’hora del Lleida-Girona, es va anar animant.

Mentre a dins de Fontajau es jugava l’Estudiantes-Palència, a fora els seguidors dels dos equips catalans que s’haurien de batre unes hores més tard competien a crits. Primer va arribar l’autobús del Lleida, aclamat pels seus. Una mica després, el del Girona, rebut també apassionadament per la parròquia local, tot i que oficialment en el partit competís com a visitant. Ningú s’ho va voler perdre, ni els més il·lustres. I ahir Fontajau va ser un pol d’atracció de gent de bàsquet. Hi eren l’exjugador de l’Akasvayu Víctor Sada, l’històric Darryl Middleton, entrenadors com Trifon Poch, Aito García Reneses i Pedro Martínez, també Pau Gasol i el president de la Federació Jorge Garbajosa... i la llista no s’acaba aquí perquè també es van deixar veure pel pavelló Jordi Trias, Gerard Darnés, Laia Flores i Julia Reisingerova, fins ara companyes a l’Uni i a partir del curs que ve rivals perquè la txeca ha marxat a Salamanca, i els jugadors del Joventut Joel Parra i Pep Busquets (aquest últim, exGirona durant una part del curs passat a LEB Or). I avui hi tornarà a haver partit. El més important que haurà jugat el Bàsquet Girona des de la seva creació el 2014. Fa només cinc anys debutava el sènior a lliga EBA. Ara és a 40 minuts de l’ACB. La màxima categoria del bàsquet masculí espanyol que Girona no tasta des de fa 14 anys tot i haver-hi jugat 20 temporades seguides i ser la quinzena plaça amb més partits.