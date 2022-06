Jugui o no Marc Gasol, si el Bàsquet Girona vol estar la temporada vinent a l’ACB haurà de superar aquesta tarda (18.45, Esport 3, Movistar Deportes, LaLigaSports TV) un Estudiantes que ahir no va tenir cap mirament amb el Palència (89-62). Amb un equip a amb bona capacitat física, gent amb punts a les mans i, sobretot, una rotació molt llarga els madrilenys són un equip clarament pensat per tornar a l’ACB el més aviat possible. L’equip madrileny va anar sempre per davant el marcador, però acabar de desfer la resistència del Palència en el tercer quart (69-43 i parcial de 33-19). Fins a cinc jugadors de l’Estudiantes van fer 10 o més punts demostrant la consistència d’una plantilla molt llarga: Urtasun (14), Beirán (10), Dee (14), Durisic (13) i Dos Anjos (10)